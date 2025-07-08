Москвичам пообещали жару и небольшой дождь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь во второй половине дня и до 33 градусов тепла, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, в отдельных районах возможны ливень, гроза и град. Днем столбики термометров поднимутся до 31-33 градусов, а в ночь температура снизится до 19-21 градуса.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду, а во время грозы возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 742 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье дневная температура составит от 28 до 33 градусов, ночью – 16-21 градус.

Из-за аномальной жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который продлится до 14 июля. Кроме того, в Московском регионе в связи с грозой действует желтый уровень предупреждения с 12:00 до 21:00. Синоптики советуют жителям и гостям города быть осторожными и учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и отсутствием осадков. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет лишь немного теплее обычного при небольшом дефиците осадков.