Москвичам пообещали длительную жару

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жаркая погода в Московском регионе сохранится надолго, температура в городе и области будет достигать 30 градусов и выше, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 5-6 градусов. Уже в понедельник ожидается резкий рост температуры до 26-28 градусов, по области до 29, а во вторник столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке.

«И даже не исключено, что на юге она будет переваливать в отдельных районах через 30 градусов. Расчеты сейчас очень напряженно ведутся, 30-градусная жара длительно – это проблема, но вероятность этого очень большая», – отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что ночная температура также повысится: если в начале недели она будет 13-15 градусов, то со вторника может достичь 17-20, а в центре города минимальные значения могут превышать 20 градусов. Причиной устойчивой жары он назвал формирование на высоте около пяти километров отрога высокого давления, который будет создавать стабильность воздушных масс и блокировать поступление прохлады. При этом прогнозируется переменная облачность, возможны кратковременные незначительные осадки.

Вильфанд подчеркнул, что такая погодная ситуация ожидается не только в Москве, но и по всему центру европейской части России. В то же время на севере региона, в Петербурге, жары не будет: там сохранится циклоническая деятельность, возможны значительные осадки, а температура будет находиться в диапазоне 20-23 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой выше нормы и без осадков, которая сохранится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец заявил, что рекордной жары не ожидается, лето будет немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.