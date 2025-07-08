Глава МИД Франции пригрозил России «самыми жесткими санкциями» ради Украины

МИД Франции пригрозил России «самыми жесткими санкциями» ради Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

«Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах». Кроме того, из-за новых санкций Россия «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

«Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.