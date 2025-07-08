  • Новость часаТрамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
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    «Партию войны» в Европе отдали женщинам
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Лавров заявил о назревании «легкого бунта» внутри НАТО
    В Омске ветка убила героя американского фильма
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН
    Экс-замглавы Росгвардии Стригунова арестовали по делу о взятке
    Все аэропорты России стабилизировали прием и отправку рейсов
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    37 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня

    Глава МИД Франции пригрозил России «самыми жесткими санкциями» ради Украины

    МИД Франции пригрозил России «самыми жесткими санкциями» ради Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

    Комментарии (14)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте.

    Трагедия произошла в здании на Старой Басманной улице, передает РБК. Инцидент случился после совещания: чиновник резко поднялся и упал.

    Источник издания подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    7 июля 2025, 17:00 • Новости дня
    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе

    СК: Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле

    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

    Петренко сообщила, что на теле Старовойта было обнаружено огнестрельное ранение. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – приводит Telegram-канал СК слова Петренко.

    Тело экс-министра нашли в его автомобиле Tesla Model X у парка имени Малевича рядом с деревней Раздоры в Одинцовском городском округе, сообщил телеканал RT со ссылкой на Mash. Как пишет «Коммерсант», рядом с телом экс-министра Старовойта был найден наградной пистолет. По данным издания, фигуранты уголовного дела о присвоении не менее одного миллиарда рублей, предназначенных для возведения оборонительных объектов на границе Курской области с Украиной, дали показания против Старовойта.

    Напомним, следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Старовойт занимал должность главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    7 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Петренко заявила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал СК России. На месте происшествия в Одинцовском городском округе работают следователи. Ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

    К основным версиям происшествия следствие относит самоубийство бывшего министра.

    Напомним, СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    7 июля 2025, 19:49 • Новости дня
    В Омске ветка убила героя американского фильма

    Ветеран Афганистана и герой фильма Сергей Гайдук погиб в Омске

    В Омске ветка убила героя американского фильма
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Ветеран Афганистана и герой фильма «AFGAN: The Soviet Experience» Сергей Гайдук погиб в Омске: на мужчину рухнула часть дерева с высоты четвертого этажа, что привело к его гибели.

    О гибели ветерана Афганистана Сергея Гайдука сообщает МК. Мужчина получил тяжелые травмы, когда на него во дворе упала часть дерева с высоты четвертого этажа. В результате падения Гайдук сломал обе ноги, получил перелом основания черепа и другие серьезные повреждения.

    После происшествия Сергей Гайдук впал в кому 16 мая и находился в тяжелом состоянии до своей смерти 1 июля. Известно, что Гайдук прославился как герой вирусного видео, где он ехал на БТР в каске и очках, а также снялся в американском фильме «AFGAN: The Soviet Experience». В последние годы он работал в Омске, занимался установкой кондиционеров.

    В девяностые годы ветеран переехал в Омск вместе с супругой и двумя дочерьми, где и проживал до трагического случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сильный ветер повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, пострадавших нет.

    В экстренных службах Москвы сообщили, что в Гольяновском переулке из-за падения дерева на детской площадке погиб малолетний ребенок. В центре Петербурга на Невском проспекте три человека получили серьезные травмы после падения рекламного щита.

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    7 июля 2025, 15:45 • Новости дня
    Установлена предварительная причина смерти участников забега в Хибинах

    СК: Переохлаждение стало предварительной причиной гибели участников трейла в Хибинах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной смерти двух человек на трейловом забеге в Мурманской области стало, по предварительной информации, переохлаждение.

    Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, по уголовному делу трое человек признаны потерпевшими, передает ТАСС.

    «Двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице», – добавили в ведомстве.

    Напомним, при проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека. Организатора забега задержали.

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    7 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минтранса России и бывший глава Курской области Роман Старовойт за полтора месяца до гибели сменил автомобиль, оформив на себя электрокар Tesla Model X, на котором он приехал к месту своей смерти.

    Регистрационные данные указывают, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla Model X 20 мая 2025 года, передает РИА «Новости». С июля 2018 года по май 2025 года автомобиль принадлежал другому владельцу.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта. Как пишут СМИ, к месту гибели Старовойт приехал на личном автомобиле Tesla.

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    7 июля 2025, 18:40 • Новости дня
    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта
    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возле тела бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта был найден пистолет Макарова.

    Информацию о находке наградного пистолета опубликовал «Коммерсант». Согласно материалу, это оружие чиновник получил в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

    Ранее СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин. Старовойт занимал пост главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    7 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта

    Известия: Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым

    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одинцово обнаружили тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, пишут СМИ.

    О смерти бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта сообщили «Известия». Подробности не приводятся. По предварительным данным, экс-министр свел счеты с жизнью.

    В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    7 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    На складе боеприпасов в Николаевской области начались пожар и взрывы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Николаевской области Украины горит склад боеприпасов, продолжается детонация, жителей призвали оставаться в безопасных местах.

    Пожар локализован, однако очаг возгорания остается активным, передает ТАСС.

    По данным сил обороны юга Украины, на месте происшествия продолжается детонация боеприпасов.

    Причины пожара официально не назывались. Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщал о взрыве в регионе, но подчеркивал, что он не был связан с угрозой со стороны беспилотников.

    Утром в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась примерно 15 минут. Подразделения экстренных служб продолжали работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, винницкий военкомат переехал из-за угрозы взрывов. В Харькове, Полтаве и Запорожье произошли взрывы в зданиях военкоматов.

    Комментарии (7)
    7 июля 2025, 21:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву

    Белый дом объяснил паузу в поддержке Киева стандартной проверкой

    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пауза в поставках вооружений киевскому режиму обусловлена плановой проверкой всех программ военной помощи США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она подчеркнула, что речь идет о стандартной процедуре, применяемой ко всем странам и регионам мира, а не только к ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это стандартная проверка Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», – заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, связано ли решение о приостановке поставок вооружений киевскому режиму с позицией американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    7 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией»
    Фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией»
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На слушаниях в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инициаторов вотума недоверия «экстремистами», обвинив их в «получении поддержки от России».

    Она заявила, что «европейская демократия сталкивается с серьезными вызовами», а «экстремисты стремятся поляризовать общество при помощи дезинформации», передает ТАСС.

    По ее словам, нет доказательств, что у этих партий есть реальные решения, но «есть данные о поддержке с российской стороны».

    Фон дер Ляйен не стала отвечать на выдвинутые против нее обвинения в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Вместо этого она заявила, что сторонники вотума недоверия пытаются подорвать европейскую демократию.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    В ЕК сообщили, что вся коллегия ЕК, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники.

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    7 июля 2025, 18:04 • Новости дня
    Экс-замглавы Генштаба Арсланов приговорен к 17 годам колонии за мошенничество

    Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Арсланова к 17 годам колонии за мошенничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве и взятке.

    Соответствующий приговор вынес 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС. Суд также постановил взыскать с Арсланова штраф в двукратном размере суммы взятки, что составило более 24 млн рублей.

    Напомним, Арсланов был задержан в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве в 2020 году.

    В 2023 году сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковника Ивана Мертвищева признали виновным в мошенничестве.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Комментарии (7)
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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском

    Крохотная деревня Соболевка оказалась имеющей важнейшее значение для подготовки к освобождению ключевого города-крепости ВСУ в Харьковской области – Купянска. Почему такое произошло, как российские войска готовят окружение всей купянской группировки противника – и какие направления откроются при дальнейшем наступлении на позиции ВСУ? Подробности

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    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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