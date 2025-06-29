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    Украинская авиация помогает уничтожить себя сама
    Грэм сообщил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения
    Азербайджанская делегация отказалась участвовать в заседании комиссии в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 17:57 • Новости дня

    Французский политик Филиппо призвал перестать «выписывать чеки» Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Политик подчеркнул: «Мы должны бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих войнах. Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги (и французы это почувствовали на себе), прекратить отправлять все новые и новые чеки Украине, что для нас крайне тяжело и проблематично», передает РИА «Новости».

    Филиппо также считает, что власти Франции пытаются скрыть внутренние проблемы, поддерживая внешние конфликты. Он выразил сомнение, что страна сможет увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как было предложено на саммите НАТО.

    По мнению политика, прекращение финансовой поддержки Украины позволит Франции сохранить инвестиции в оборону без ущерба для здравоохранения и образования. Филиппо подчеркнул, что средства нужны внутри страны, а не на поддержку, по его мнению, «крайне коррумпированной» Украины.

    Он отметил, что нынешние траты на Украину и Ближний Восток являются абсурдными и лишают поддержки французские больницы и фермеров, что, по словам политика, недопустимо в нынешней экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Британия и Франция начали совместное планирование по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Франция участвовала в наведении украинских ударов по целям.

    28 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire

    Tекст: Вера Басилая

    На Сумском направлении зафиксировано участие бойцов так называемой 168-й бригады ВСУ, официально не существующей в составе украинской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

    Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

    Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

    Ранее в Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках.

    В столице Украины ранее состоялись самые масштабные протесты с начала конфликта с Россией.

    У Юнаковки в Сумской области Украины элитные подразделения ВСУ понесли значительные потери.

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    29 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

    Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

    В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами

    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины

    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заслуживает называться «Зеледроном I» за планы превратить Украину в мирового производителя дронов, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».

    Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».

    Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.

    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.

    Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.

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    28 июня 2025, 20:35 • Новости дня
    Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину, передает Страна.ua.

    оводом стало замечание военного о том, что власти города до сих пор не демонтировали памятник, которого он назвал «адептом русского мира». Труханов отверг такое определение поэта и заявил, что не считает Пушкина символом русского мира, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы мэр задал встречный вопрос: «А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?».

    После того как собеседник представился военнослужащим ВСУ, Труханов поинтересовался, почему вообще тот не находится на фронте. Военный назвал этот вопрос манипулятивным.

    Инцидент вызвал резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей. В Одессе продолжаются споры относительно отношения к русской культуре и судьбы памятников, связанных с российской историей и именами.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание на то, что Труханов назвал Одессу «не русским» городом, делая это заявление именно на русском. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов  Владимир Рогов раскритиковал слова мэра Одессы, назвав их ошибочными и исторически неверными.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о выходе Украины из Оттавской конвенции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о начале процедуры выхода Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ожидании дальнейшего обсуждения в парламенте.

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, передает ТАСС. Этот международный договор предусматривает запрет использования, накопления и производства противопехотных мин.

    Костенко написал на своей странице в социальной сети, что ему сообщили о подписании соответствующего указа главой государства. Парламентарий уточнил: «Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин».

    По его словам, следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Верховной раде. На данный момент текст указа Зеленского не опубликован на официальном сайте президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония направили в ООН уведомления о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Сейм Польши одобрил решение о выходе страны из этого международного соглашения.

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    29 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне передачи власти в Польше уходящий президент Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.

    Анджей Дуда обратился к украинскому руководству во время визита на Украину с советом сохранять терпение в период передачи власти, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что восприятие ситуации меняется после получения президентских полномочий, и призвал украинскую сторону быть сдержанной.

    «Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

    Зеленский в ответ отметил намерение пригласить нового польского президента Кароля Навроцкого в Киев после его инаугурации. Он также заявил о важности поддержания диалога с новым руководством Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом перед завершением своего президентского срока. Эксперты отметили, что целью визита Дуды стало подведение итогов сотрудничества Польши и Украины за последние годы.

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    29 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    WSJ узнала о «растущей проблеме» становящихся седовласыми ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Седовласые старцы с позывными «Дед», «Старик», «Дедушка» и производными становятся новой проблемой ВСУ, в рядах которых все больше возрастных бойцов, которые пытаются прикрыть собой нежелание молодежи «воевать до последнего украинца».

    Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

    Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

    «Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

    Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    29 июня 2025, 00:41 • Новости дня
    Глава МИД Франции рассказал о теме бесед Макрона и Зеленского на саммите НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, заявил в эфире телеканала TF1 глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

    По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.

    «В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.

    Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

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    28 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Французские СМИ отметил сходство образа Зеленского на саммите НАТО с диджеем

    Boulevard Voltaire сравнил образ Зеленского на саммите НАТО с диджеем

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите НАТО Владимир Зеленский впервые за три года появился в черном костюме и рубашке, заменив традиционную одежду цвета хаки на более официальный образ, но его внешний вид перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire.

    Наряд Владимира Зеленского на саммите НАТО стал предметом обсуждения во Франции, передает Boulevard Voltaire.

    В материале издание отмечает, что впервые с 2022 года глава киевского режима появился на публике в строгом официальном костюме, отказавшись от привычной одежды цвета хаки. Однако журналисты сравнили его образ с диджеем, подчеркнув, что Зеленский раньше работал в этой сфере, передает РИА «Новости».

    В статье говорится: «В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны – профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь». Boulevard Voltaire связывает перемену в стиле президента с эпизодом на встрече с Дональдом Трампом, после которой Зеленский, по мнению издания, пересмотрел свой подход к внешнему виду для официальных встреч.

    На саммите Североатлантического альянса, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, Зеленский появился в черном костюме, рубашке и брюках, но дополнил наряд тактическими ботинками вместо классических туфель. Ранее президент Украины часто нарушал дресс-код на встречах с западными лидерами, что вызывало недовольство отдельных представителей в США.

    Во время визита в Белый дом в феврале Дональд Трамп с иронией заметил, что Зеленский «одет красиво». Один из журналистов тогда заявил, что часть американцев считает его внешний вид неуважительным к официальному стилю. Сам Зеленский объяснял свой отказ от костюма тем, что наденет его, только когда завершится конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на замечания президента США Дональда Трампа.

    Тем не менее на саммите в Гааге вопрос помощи ВСУ отошел на второй план. Несмотря на официальный вид, Зеленского пригласили только на ужин, что западные СМИ назвали разочарованием для Киева.

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    28 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду

    Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

    Tекст: Мария Иванова

    На юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после совместного награждения.

    Украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой после церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду, передает РИА «Новости».

    Андращук заняла третье место, Кувшинова стала чемпионкой, а Чистякова завоевала серебро. После завершения награждения Андращук покинула пьедестал, проигнорировав просьбу организаторов сделать совместное фото призеров.

    В тот же день прошли соревнования среди юниоров по прыжкам с трехметрового трамплина. Россиянин Кирилл Косимов завоевал бронзу, а первое и второе места заняли украинцы Назар Кононенко и Дмитрий Степанов. Все трое спортсменов остались на подиуме для фотосессии, однако между ними находились представители оргкомитета.

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешает российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская спортсменка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с Верой Туголуковой на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

    Ранее два украинских гимнаста в Германии устроили погром в гостиничном номере после неудачного выступления на чемпионате Европы, в результате чего сборной выставили счет на 370 евро.

    Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже.

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    28 июня 2025, 22:19 • Новости дня
    Спикер Рады заявил о подготовке закона для «послевоенных выборов» на Украине

    Спикер Рады Стефанчук заявил о подготовке закона для «послевоенных выборов» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ведется разработка специального законопроекта, который должен регулировать порядок проведения «послевоенных выборов», обсуждаются разные возможные сценарии, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

    Верховная рада Украины работает над специальным законом, который будет регулировать проведение так называемых послевоенных выборов, передает ТАСС.

    Спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью отметил, что разрабатывается проект, регулирующий условия проведения следующих выборов в стране после завершения военного положения. Он сообщил, что рассматриваются различные базовые сценарии, чтобы обеспечить гражданам возможность реализовать свое конституционное право на участие в выборах.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что пока не считает возможным уйти с поста президента. Официальный срок его президентских полномочий завершился 20 мая 2024 года, однако выборы не были проведены из-за военного положения.

    Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что Украина игнорирует решение своего Конституционного суда, согласно которому президентский срок не может быть продлен. Российский лидер подчеркивал, что срок полномочий Зеленского истек и легитимность не может быть восстановлена.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Владимира Зеленского, чтобы завершить переговоры, но подпись под документом должна стоять легитимных властей.

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