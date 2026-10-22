Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
Над Воронежской областью уничтожили 44 беспилотника
В небе над Воронежем и районами области в ночь на четверг были обнаружены и уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью средства ПВО сбили 44 беспилотника над Воронежем и четырьмя районами области, указал губернатор в Max.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного социального объекта, также посечены несколько легковых автомобилей.
В другом районе ремонта потребовали сети электроснабжения. Оперативные службы уже находятся на местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник над Воронежской областью ПВО уничтожила 14 дронов. В понедельник умер пострадавший при атаке беспилотника на пригород Воронежа ребенок.