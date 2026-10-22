Над Воронежской областью уничтожили 44 беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минувшей ночью средства ПВО сбили 44 беспилотника над Воронежем и четырьмя районами области, указал губернатор в Max.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного социального объекта, также посечены несколько легковых автомобилей.

В другом районе ремонта потребовали сети электроснабжения. Оперативные службы уже находятся на местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник над Воронежской областью ПВО уничтожила 14 дронов. В понедельник умер пострадавший при атаке беспилотника на пригород Воронежа ребенок.