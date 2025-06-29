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Глава МИД Франции рассказал о теме бесед Макрона и Зеленского на саммите НАТО
После заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, заявил в эфире телеканала TF1 глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.
По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.
«В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.
Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.