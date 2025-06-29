Tекст: Ирма Каплан

По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.

«В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.

Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

