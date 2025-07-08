  • Новость часаТрамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
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    «Партию войны» в Европе отдали женщинам
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Лавров заявил о назревании «легкого бунта» внутри НАТО
    В Омске ветка убила героя американского фильма
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    Все аэропорты России стабилизировали прием и отправку рейсов
    Экс-замглавы Росгвардии Стригунова арестовали по делу о взятке
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    36 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    8 июля 2025, 00:27 • Новости дня

    Доля проживающих за чертой бедности французов достигла максимума за 30 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2023 году количество французов за чертой бедности выросло почти на 650 тыс. человек, достигнув 9,8 миллиона граждан.

    Доля населения Франции, живущего за чертой бедности, достигла 15,4% в 2023 году, передает Национальный институт статистики Франции (Insee).

    «Показатель сильно вырос по сравнению с 2022 годом <...> и достиг самого высокого показателя с 1996 года, когда начали вести эту статистику», – приводит РИА «Новости» выдержку из отчета института.

    За чертой бедности оказались 9,8 миллиона французов, а порог бедности был установлен на уровне 1288 евро в месяц на человека, что составляет 60% от медианного дохода.

    Рост числа бедных по сравнению с 2022 годом составил почти 650 тысяч человек. Особенно заметно увеличение бедности среди неполных семей: 34,3% таких домохозяйств оказались за чертой бедности в 2023 году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, при этом уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года.

    7 июля 2025, 17:08 • Новости дня
    Форум Народного фронта «Все для Победы!» подвел итоги трех лет работы по помощи бойцам СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Форум Народного фронта «Все для Победы!», посвященный итогам трех лет помощи участникам спецоперации, прошел в Москве.

    В национальном центре «Россия» собрались более тысячи активистов – среди них волонтеры, представители бизнеса, артисты, медики, военные корреспонденты и изобретатели. В рамках форума были вручены общественные награды самым активным участникам гуманитарной миссии Народного фронта, поддерживающим бойцов спецоперации, ветеранов и жителей освобожденных и приграничных регионов.

    Президент России Владимир Путин лично наградил лауреатов специальной номинации «Все для Победы!». Среди них – семья Малий, организовавшая гуманитарную помощь жителям Курахово, и Ольга Язева, основавшая проект «Швейные войска» для снабжения российских военных формой и одеждой. «Доверие Президента дает нам новые силы для развития и роста», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, отметив запуск сервиса ежемесячных пожертвований и важность обратной связи с передовой.

    В различных номинациях отмечены коллективы министерств и ведомств, корпораций, предприниматели, волонтеры, артисты, врачи и изобретатели. Призы получили сотрудники компаний КАМАЗ, Банк ПСБ, Транснефть, Северсталь, Интер РАО, а также добровольцы, помогающие доставлять гуманитарную помощь на фронт и в госпитали. Специальные премии вручались тем, кто занимается инновационными разработками для СВО, поддержкой ветеранов, организации волонтерского и медицинского движения.

    В числе награжденных солистка джазового оркестра Фантине Мария Притула, кардиохирург Тимур Имаев, многодетная семья Антоновых, предприниматели, организаторы школьных акций и волонтеры из разных регионов страны. Особое внимание уделено тем, кто занимается изобретением новых средств защиты, производством беспилотников и медицинской помощью бойцам.

    Представитель «Молодежки» Народного фронта из Северной Осетии Александр Ходов отметил, что не может оставаться в стороне, зная о трудностях земляков на фронте: «Я хочу внести свою лепту в Победу». Форум стал площадкой для подведения итогов, обмена опытом и объединения усилий прежде всего на поддержку российских военнослужащих и их семей.

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    7 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС собрались на общее фото без опозданий и отсутствующих, что выделяет этот саммит на фоне прошлогодней неразберихи на встрече G20.

    Все лидеры стран-участниц прибыли на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро вовремя, что выгодно отличает это мероприятие от встречи G20 в прошлом году, передает Bloomberg. На традиционном «семейном фото» не возникло организационных неурядиц, все делегации присутствовали при фотосъемке.

    Издание отмечает, что эта четкая организация стала контрастом к саммиту G20, который также прошел в Рио-де-Жанейро год назад. Тогда на общую фотографию не попали бывший президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Канады Джастин Трюдо.

    В нынешнем саммите БРИКС принимают участие делегации из 37 стран. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, так как президент России Владимир Путин не поехал в Бразилию.

    Проходящий 6–7 июля саммит вновь подчеркивает роль Бразилии как важной площадки для международных мероприятий: в 2024 году страна также принимала у себя саммит G20.

    Напомним, год назад в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

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    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    7 июля 2025, 12:26 • Новости дня
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

    МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протекционистская политика американского лидера Дональда Трампа в отношении членов БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

    Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»

    Медведев пригрозил фон дер Ляйен последствиями на языке радиостанции «Судного дня»

    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разгорающийся скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопоставив это с загадочными сигналами военной радиостанции «Судного дня».

    Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг фон дер Ляйен, заявил о появлении «звоночков» для «оголтелых русофобов на Западе». Он написал: «Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса».

    По словам Медведева, на этой неделе Европарламент будет решать вопрос о дальнейшем пребывании фон дер Ляйен на посту, а ее позиции «неясны». Он предположил, что несмотря на неопределенность, «токсичная бабка» может сохранить свое кресло, однако ситуацию уже можно считать предупреждением для западных политиков, проявляющих антироссийскую позицию.

    Зампред Совбеза также привел аналогию с российской военной радиостанцией УВБ-76, получившей в СМИ прозвище «радиостанция Судного дня». УВБ-76 регулярно транслирует загадочные сообщения, которые нередко связывают с международной повесткой, хотя официального подтверждения этому нет.

    Между тем в Telegram-канале «УВБ-76 логи» было опубликовано очередное сообщение: «Сообщение за сегодня 07.07.25 10:57 по мск НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427». Пользователи соцсетей нередко ассоциируют подобные радиосигналы с международными событиями, однако назначение станции официально не раскрывалось.

    Ранее сообщалось, что вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

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    7 июля 2025, 17:00 • Новости дня
    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе

    СК: Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле

    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

    Петренко сообщила, что на теле Старовойта было обнаружено огнестрельное ранение. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – приводит Telegram-канал СК слова Петренко.

    Тело экс-министра нашли в его автомобиле Tesla Model X у парка имени Малевича рядом с деревней Раздоры в Одинцовском городском округе, сообщил телеканал RT со ссылкой на Mash. Как пишет «Коммерсант», рядом с телом экс-министра Старовойта был найден наградной пистолет. По данным издания, фигуранты уголовного дела о присвоении не менее одного миллиарда рублей, предназначенных для возведения оборонительных объектов на границе Курской области с Украиной, дали показания против Старовойта.

    Напомним, следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Старовойт занимал должность главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    7 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Петренко заявила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал СК России. На месте происшествия в Одинцовском городском округе работают следователи. Ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

    К основным версиям происшествия следствие относит самоубийство бывшего министра.

    Напомним, СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    7 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин освободил от должности главу Минтранса

    Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

    Путин освободил от должности главу Минтранса
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Старовойт больше не возглавляет Министерство транспорта страны.

    Президент России Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В тексте указа говорится: «Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации». Причины принятого решения не уточняются.

    Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

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    7 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву

    Представительница королевской семьи Кувейта попробовала бефстроганов в Москве

    Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву
    @ nawal_alsabah

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время первого визита в Россию представительница королевской семьи Кувейта Наваль Хумуд Ас-Сабах отметила вкус традиционного российского блюда из говядины и предложила проводить российские выставки в своей стране.

    По данным ТАСС, представительница королевской семьи Кувейта шейха Наваль Хумуд Ас-Сабах впервые посетила Россию и рассказала о своих впечатлениях. Она отметила, что ранее слышала о русской кухне, а в Москве попробовала бефстроганов – блюдо из картофельного пюре, мяса и крема.

    «Российские блюда вкусные. Мы познакомились поближе с русской кухней, попробовали блюдо из картофельного пюре, мяса и крема – бефстроганов», – заявила Ас-Сабах.

    Она сообщила, что Кувейт поддерживает хорошие и теплые отношения с Россией. По ее мнению, проведение страновых выставок поможет еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами. Ас-Сабах добавила, что готова приехать в Россию повторно, вместе с группой соотечественниц, чтобы расширить культурный и деловой обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и созданию координационного механизма ОПЕК+ за последние десять лет.

    Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Кувейт поздравляет Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и принятием Казанской декларации.

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    7 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Польша начала на границе с Германией операцию «Безопасный запад»
    Польша начала на границе с Германией операцию «Безопасный запад»
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Польши начала операцию «Безопасный запад» на границе с Германией для содействия пограничникам и полиции, кроме того, зона операции «Безопасное Подлясье» расширена на границу с Литвой, сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Началась операция «Безопасный запад» – польская армия поддерживает пограничную охрану и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем деятельность на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье», – передает ТАСС слова министра. По его словам, в операции примут участие до 5 тыс. военнослужащих.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля.


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    7 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте.

    Трагедия произошла в здании на Старой Басманной улице, передает РБК. Инцидент случился после совещания: чиновник резко поднялся и упал.

    Источник издания подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    7 июля 2025, 11:02 • Новости дня
    Путин назначил врио главы Минтранса

    Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России

    Путин назначил врио главы Минтранса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта.

    Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, передает пресс-служба Кремля. Никитин с февраля занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого, с 2017 года, возглавлял Новгородскую область. Ранее он был руководителем Агентства стратегических инициатив.

    Путин провел в Кремле личную встречу с Никитиным, говорится на сайте Кремля. Президент предложил Никитину занять пост исполняющего обязанности министра транспорта России, подчеркнув высокий уровень профессионализма и достигнутые результаты в ходе работы на должности заместителя министра.

    Путин отметил: «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации».

    В ходе беседы Никитин подробно отчитался о ходе цифровизации транспортной отрасли, внедрении электронных документов для грузоперевозок и пилотных проектах по ускорению пересечения границы для грузов. Он также доложил о разработке единой системы идентификации для всех беспилотных транспортных средств, включая дроны и сельхозтехнику, и переводе льготных билетов на электронную платформу.

    Путин сообщил, что кандидатура Никитина будет внесена в Государственную Думу, а в случае одобрения депутатами он подпишет указ о назначении на пост министра транспорта. Никитин поблагодарил за доверие и пообещал приложить все силы для развития транспортной системы страны.

    Согласно законодательству, кандидатура главы Минтранса должна быть внесена председателем правительства в Госдуму для утверждения. После одобрения депутатами президент издаст указ о назначении министра транспорта на постоянной основе. До завершения этой процедуры Никитин будет исполнять обязанности министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Источники сообщили, что новым главой Минтранса, скорее всего, станет Андрей Никитин, ранее руководивший Новгородской областью.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

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    7 июля 2025, 15:45 • Новости дня
    Установлена предварительная причина смерти участников забега в Хибинах

    СК: Переохлаждение стало предварительной причиной гибели участников трейла в Хибинах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной смерти двух человек на трейловом забеге в Мурманской области стало, по предварительной информации, переохлаждение.

    Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, по уголовному делу трое человек признаны потерпевшими, передает ТАСС.

    «Двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице», – добавили в ведомстве.

    Напомним, при проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека. Организатора забега задержали.

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