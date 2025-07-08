Доля проживающих за чертой бедности французов достигла максимума за 30 лет

Tекст: Ирма Каплан

Доля населения Франции, живущего за чертой бедности, достигла 15,4% в 2023 году, передает Национальный институт статистики Франции (Insee).

«Показатель сильно вырос по сравнению с 2022 годом <...> и достиг самого высокого показателя с 1996 года, когда начали вести эту статистику», – приводит РИА «Новости» выдержку из отчета института.

За чертой бедности оказались 9,8 миллиона французов, а порог бедности был установлен на уровне 1288 евро в месяц на человека, что составляет 60% от медианного дохода.

Рост числа бедных по сравнению с 2022 годом составил почти 650 тысяч человек. Особенно заметно увеличение бедности среди неполных семей: 34,3% таких домохозяйств оказались за чертой бедности в 2023 году.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, при этом уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года.