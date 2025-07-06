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В США резко выросла доля голодающих взрослых
Уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года, особенно после сокращения соцподдержки.
Доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, передает Axios. В мае 2025 года 15,6% опрошенных сообщили, что им иногда или часто не хватает еды. Это почти вдвое выше уровня 2021 года, когда Конгресс расширил продовольственные выплаты и налоговые льготы для семей с детьми, что помогло снизить бедность.
Эксперт Morning Consult Джон Лир отмечает: «Сейчас наблюдается резкий разрыв между рекордными показателями Уолл-стрит и высоким уровнем продовольственной незащищенности». Несмотря на рост фондового рынка, количество голодающих американцев лишь увеличивается. Этот показатель уже превышает доковидные уровни: федеральная статистика за 2023 год показывает аналогичную тревожную динамику.
Спрос на продовольственную помощь подскочил на 120% за три года в сети продовольственных банков Филадельфии, сообщает исполнительный директор George Matysik. Как только государственная поддержка начала сокращаться в 2022 году, количество нуждающихся резко выросло. Вместе с этим продолжали расти и цены на продукты.
Недавно Конгресс одобрил крупные сокращения программы SNAP, что, по мнению экспертов, лишь усугубит ситуацию. Новый закон заставляет штаты выделять больше средств на программу и ужесточает требования к получателям, повышая возрастной порог для трудоспособных до 64 лет и сокращая количество исключений для родителей. Ожидается, что миллионы американцев лишатся пособий или будут получать меньше.
При этом часть изменений SNAP, связанных с финансированием штатов, вступит в силу только в 2028 году, что оставляет пространство для их возможного пересмотра. Представители Белого дома и республиканцы в Конгрессе заявляют, что сокращения стимулируют людей искать работу и позволят снизить расходы и мошенничество. Однако, по данным экспертов, американцы все хуже справляются с покупкой еды, и эта проблема может только усугубиться в ближайшие годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы. Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование по факту резкого роста цен на яйца. К Пасхе жители США раскрашивали картофель, луковицы и использовали пластмассовые аналоги вместо яиц на традиционных мероприятиях.