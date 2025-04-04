Американцы начали красить картошку на Пасху из-за дороговизны яиц

Из-за дефицита яиц жители США на Пасху стали раскрашивали картофель и луковицы

Tекст: Мария Иванова

Газета The New York Times сообщила, что жители США столкнулись с ростом цен на куриные яйца, вызванным эпидемией птичьего гриппа, которая уничтожила десятки миллионов кур-несушек. В феврале средняя стоимость десятка яиц достигала 5,9 долларов, в некоторых штатах цена превышала 10 долларов за пачку. Несмотря на снижение оптовых цен в марте, розничные цены останутся высокими.

В условиях увеличения стоимости яиц, американцы ищут альтернативы для пасхальных традиций, используя картофель и луковицы. В соцсетях популярными становятся видео, демонстрирующие окрашивание этих овощей. Эти ролики набирают десятки миллионов просмотров.

Некоторые организаторы пасхальных игр заменяют яйца пластмассовыми аналогами. Например, компания Young’s Jersey Dairy из Огайо будет использовать пластмассовые яйца на своем пасхальном мероприятии, которое ежегодно привлекает более 2 тыс. человек. Глава компании Джон Янг отметил, что посетители положительно отнеслись к этому изменению, так как опасались отмены мероприятия.

Однако большинство американцев не собираются отказываться от традиционных яиц. Опрос компании PAAS показал, что 90% из 9 тыс. клиентов планируют использовать куриные яйца на Пасху, несмотря на их высокую стоимость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заменять натуральные яйца на муляжи для пасхальных украшений в Белом доме, несмотря на дефицит яиц в стране.

Цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы, и ожидается, что они подорожают еще на 20% по прогнозам USDA.

Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование из-за резкого роста цен на яйца.