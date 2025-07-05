Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Введены ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском
Работа столичных аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена, сообщила Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в московских аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW) с целью обеспечить безопасность полетов, которая является приоритетом, сообщила Росавиация в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса, еще почти 50 рейсов задержали более чем на два часа. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты.