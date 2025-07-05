Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Росавиация ввела ограничения на работу Пулково
В петербургском аэропорту Пулково временно ограничили полеты, чтобы обеспечить безопасность гражданской авиации, сообщила Росавиация.
Временное ограничение на прием и выпуск гражданских рейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов, сообщила Росавиация в Telegram.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем работу Пулково уже ограничивали. Ограничения также вводились в ночь на субботу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников над регионом.