Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.17 комментариев
Работу Пулково временно ограничили
Функционирование петербургской воздушной гавани Пулково в субботу во второй половине дня приостановлено, об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорт временно не принимает и не выпускает гражданские воздушные суда, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Запрет связан с обеспечением безопасности полетов.
За несколько часов до этого в Пулково отложили вылет 34 авиарейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».
Отмечалось, что вылет отложили более чем на четыре часа. Пассажирам предоставлены вода, питание и гостиницы.
В ночь на субботу уже ограничивали работу аэропорта Пулково. В результате более 40 рейсов были задержаны за это время.