В Шереметьево отменили 174 рейса

Tекст: Антон Антонов

«По данным на 21.00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот»), задержано на период более двух часов 47 рейсов», – сообщила Росавиация в Telegram.

В Росавиации сообщили, что для более быстрого устранения последствий ограничений в аэропорту вывели на работу дополнительный персонал в количестве 70 человек и задействовали 15 дополнительных единиц техники для обслуживания.

Кроме того, в терминалах аэропорта увеличили состав персонала медпунктов и обслуживающих сотрудников, помогающих пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

Ведомство указало, что перевозчики должны полностью «соблюдать федеральные авиационные правила», касающиеся «в том числе предоставления напитков и питания, организации размещения пассажиров в гостинице». «Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!» – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках при обслуживании рейсов из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства.