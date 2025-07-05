В Шереметьево предупредили о задержках из-за ограничений в аэропорту

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители аэропорта призвали пассажиров готовиться к увеличению времени ожидания как при вылете, так и при прилете, передает ТАСС.

Там добавили, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Ограничения затронули расписание авиакомпаний, в том числе группы «Аэрофлот», это привело к отменам и задержкам рейсов. В некоторых случаях возникли сложности с своевременной высадкой пассажиров и выдачей багажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи в субботу произошли существенные перебои в расписании. В результате были задержаны десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.