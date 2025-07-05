Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.31 комментарий
В Шереметьево предупредили о задержках из-за ограничений в аэропорту
Аэропорт Шереметьево сообщил о возможных задержках при обслуживании рейсов, связанных с введенными ограничениями на использование воздушного пространства и изменением расписания.
Представители аэропорта призвали пассажиров готовиться к увеличению времени ожидания как при вылете, так и при прилете, передает ТАСС.
Там добавили, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.
Ограничения затронули расписание авиакомпаний, в том числе группы «Аэрофлот», это привело к отменам и задержкам рейсов. В некоторых случаях возникли сложности с своевременной высадкой пассажиров и выдачей багажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи в субботу произошли существенные перебои в расписании. В результате были задержаны десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.