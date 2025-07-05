В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего задержано 25 рейсов, большинство из них связаны с Москвой, как на вылет из Сочи, так и на прилет из столицы, передает РИА «Новости».

Также задержаны рейсы на вылет в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме, однако авиакомпании корректируют расписание из-за временных ограничений, ранее введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. В аэропорту предупредили, что возможно изменение расписания, включая переносы, отмены или объединения рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково в Петербурге задержали более 40 рейсов.