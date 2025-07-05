Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.23 комментария
В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов
Существенные перебои в расписании произошли в аэропорту Сочи, там задержали десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.
Всего задержано 25 рейсов, большинство из них связаны с Москвой, как на вылет из Сочи, так и на прилет из столицы, передает РИА «Новости».
Также задержаны рейсы на вылет в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме, однако авиакомпании корректируют расписание из-за временных ограничений, ранее введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. В аэропорту предупредили, что возможно изменение расписания, включая переносы, отмены или объединения рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково в Петербурге задержали более 40 рейсов.