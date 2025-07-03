Стало известно о пожаре и взрывах на полигоне в Саксонии

Сильный пожар на бывшем полигоне в Саксонии сопровождался взрывами боеприпасов

Tекст: Денис Тельманов

Сильный пожар произошел на бывшем полигоне и в заповеднике Горишхайде в германской Саксонии, передает РИА «Новости». По данным телерадиокомпании MDR, возгоранию способствовали сильные порывы ветра. К тушению огня привлекли свыше 500 человек, включая местных фермеров.

Власти округа Майсен объявили чрезвычайную ситуацию. Из-за взрывов старых боеприпасов, хранящихся в почве, борьба с огнем сопровождается опасностью для спасателей. Представитель округа Майсен заявил, что площадь пожара составила около 600 гектаров, и ситуация вышла из-под контроля.

Пламя приблизилось к границе с землей Бранденбург. В качестве мер безопасности закрыли железнодорожное сообщение, эвакуировали коммуну Нойдорф на юге Горишхайде и ввели режим чрезвычайной ситуации в близлежащих населенных пунктах.

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