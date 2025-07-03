Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Стало известно о пожаре и взрывах на полигоне в Саксонии
Сильный пожар на бывшем полигоне в Саксонии сопровождался взрывами боеприпасов
В Саксонии вспыхнул крупный пожар на территории бывшего военного полигона, распространение огня осложнилось взрывами старых боеприпасов.
Сильный пожар произошел на бывшем полигоне и в заповеднике Горишхайде в германской Саксонии, передает РИА «Новости». По данным телерадиокомпании MDR, возгоранию способствовали сильные порывы ветра. К тушению огня привлекли свыше 500 человек, включая местных фермеров.
Власти округа Майсен объявили чрезвычайную ситуацию. Из-за взрывов старых боеприпасов, хранящихся в почве, борьба с огнем сопровождается опасностью для спасателей. Представитель округа Майсен заявил, что площадь пожара составила около 600 гектаров, и ситуация вышла из-под контроля.
Пламя приблизилось к границе с землей Бранденбург. В качестве мер безопасности закрыли железнодорожное сообщение, эвакуировали коммуну Нойдорф на юге Горишхайде и ввели режим чрезвычайной ситуации в близлежащих населенных пунктах.
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