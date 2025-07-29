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СК возбудил дело после обрушения грунта в санатории Кисловодска
В Кисловодске возбудили уголовное дело из-за обрушения грунта
Два отдыхающих получили травмы средней тяжести после обрушения скального грунта на территории санатория «Москва» в Кисловодске.
Уголовное дело возбудило следственное управление СК России по Ставропольскому краю после обрушения грунта на территории санатория, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в санатории «Москва», где скально-грунтовая порода обрушилась на площади около 60 квадратных метров. В результате пострадали двое отдыхающих, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести, уточнили в региональном минздраве.
Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. На место происшествия прибыла следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения регионального управления СК России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали разбор завала скальной породы в Кисловодске с кинологом и собакой из-за информации о возможном пострадавшем. Обвал возле санатория «Москва» на проспекте Дзержинского произошел, при этом пострадали двое отдыхающих.