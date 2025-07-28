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В Кремле объяснили встречу Путина с ветераном ВМФ в Петербурге
Песков: Путин всегда предпочитает прямое общение с людьми
Президент России Владимир Путин всегда предпочитает личное общение с людьми, он не мог не поздравить моряка в День военно-морского флота, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда предпочитает личное общение с людьми, передает ТАСС.
Он пояснил, что во время поездки по Петербургу Путин увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и развернул автомобиль, чтобы поздравить ветерана ВМФ с Днем Военно-морского флота.
Песков отметил, что эта ситуация не была рассчитана на камеры и происходила спонтанно. «Просто Путин остается самим собой».
По его словам, он не мог не поздравить моряка в День военно-морского флота.
Ранее жители Петербурга устроили оживленную встречу президенту России Владимиру Путину на Дворцовой площади.
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями города на этом же месте.