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Залповый ливень затопил улицы и паркинги в Обнинске
Обнинск за полтора часа оказался подтоплен из-за сильного ливня
Калужский Обнинск столкнулся с масштабным подтоплением, когда за полтора часа улицы, паркинги и переходы оказались под водой после мощного ливня.
Осадков выпало столько, что в некоторых районах машины стояли в воде почти по крышу, сообщает РИА «Новости».
В социальных сетях жители делились фото и видео, на которых видно, как люди вынуждены были идти по колено в воде, а также затопленные подземные паркинги и переходы.
Одна из жительниц сняла видео, на котором ее с коляской на пешеходном переходе едва не сбил с ног поток воды. В пресс-службе администрации отметили, что ливневка города находится в исправном состоянии и регулярно обслуживается, однако количество осадков оказалось настолько большим, что система не справилась с их мгновенным отводом.
Представитель пресс-службы подчеркнула: «Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах. Ливневка в Обнинске исправна, она постоянно поддерживается в рабочем состоянии, практически ежедневно ее осматривают, очищают, производят все необходимые действия. Но дело в том, что, когда одномоментно выпадает огромное количество осадков, мгновенно уйти в ливневку они в таком количестве не могут».
Как писала газета ВЗГЛЯД, около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы. Ливень остановил движение на Филевской линии столичного метро.