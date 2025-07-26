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    Макрон раскалывает Запад Палестиной
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    26 июля 2025, 19:26 • Новости дня

    Залповый ливень затопил улицы и паркинги в Обнинске

    Обнинск за полтора часа оказался подтоплен из-за сильного ливня

    Tекст: Евгения Караваева

    Калужский Обнинск столкнулся с масштабным подтоплением, когда за полтора часа улицы, паркинги и переходы оказались под водой после мощного ливня.

    Осадков выпало столько, что в некоторых районах машины стояли в воде почти по крышу, сообщает РИА «Новости».

    В социальных сетях жители делились фото и видео, на которых видно, как люди вынуждены были идти по колено в воде, а также затопленные подземные паркинги и переходы.

    Одна из жительниц сняла видео, на котором ее с коляской на пешеходном переходе едва не сбил с ног поток воды. В пресс-службе администрации отметили, что ливневка города находится в исправном состоянии и регулярно обслуживается, однако количество осадков оказалось настолько большим, что система не справилась с их мгновенным отводом.

    Представитель пресс-службы подчеркнула: «Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах. Ливневка в Обнинске исправна, она постоянно поддерживается в рабочем состоянии, практически ежедневно ее осматривают, очищают, производят все необходимые действия. Но дело в том, что, когда одномоментно выпадает огромное количество осадков, мгновенно уйти в ливневку они в таком количестве не могут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы. Ливень остановил движение на Филевской линии столичного метро.

    26 июля 2025, 08:26 • Новости дня
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    По его словам, Россия ответит немедленно и сокрушительно на любые военные посягательства против Калининградской области с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    Патрушев подчеркнул: «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ».

    Он отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России. По его словам, у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

    Высказывания Патрушева последовали за заявлением командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью. Тот ранее рассказал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде и реализации стратегии «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

    Помощник главы России также сравнил нынешние западные стратегические планы с устремлениями «тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских потомков», которые, по его словам, в итоге «оказались на свалке истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, чтобы оценить выполнение планов по подготовке моряков. Балтийский флот укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Патрушев рассказал о сценариях захвата Калининграда, которые отрабатываются на учениях НАТО.

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    25 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России

    Reuters: Глава индийской Nayara Energy ушел в отставку из-за санкций ЕС против России

    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
    @ nayaraenergy.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор индийской компании Nayara Energy, связанной с Роснефтью, Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций Европейского союза против России, пишет Reuters.

    В материале Reuters уточняется, что санкции были нацелены против самой компании, что и стало причиной ухода топ-менеджера, передает «Ura.Ru».

    «Генеральный директор подал в отставку из-за санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», – говорится в публикации.

    По информации агентства, на место Доридеса уже назначен новый исполнительный директор Сергей Денисов, работающий в Nayara Energy с 2017 года. Алессандро де Доридес возглавлял компанию с апреля 2024 года. Решение о кадровых перестановках принято 23 июля.

    Напомним, 18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасны новые ограничения.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    На сегодняшний день страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией, но если они попробуют угрожать захватом Калининградской области, то будут вышвырнуты с этой территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. О том, что на агрессию против Калининграда Россия ответит в соответствии со своей военной доктриной, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

    «Николай Патрушев, как ответственный чиновник, делает акцент на том, что если НАТО будет угрожать России захватом территории, то получит адекватный по мощи ответ. Агрессор будет вышвырнут с этой территории», – заявил Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    По словам эксперта, на сегодня страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией: «В НАТО говорят, что будут готовы где-то к 2035 году».

    При этом Калининградская область подготовлена на случай военного посягательства. «В НАТО есть такое понятие как «мертвая зона». На территории Калининградской области находится Балтийский флот, а также зенитные ракетные комплексы С-400, семейство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и другие вооружения. В регионе есть все необходимые системы по отражению военных угроз. Для НАТО это «мертвая зона», – подчеркнул Кошкин.

    По мнению собеседника, с военной точки зрения сейчас происходит «наращивание информационной волны против России» с целью проверить ответную реакцию Москвы. «Но надо понимать, что если не быть готовым, то со стороны Запада можно ожидать агрессии», – добавил спикер.

    О том, что в случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ», – сказал Патрушев.

    Чиновник отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России и у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

    Высказывания Патрушева стали ответом на заявления командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью, который рассказывал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде. По его словам, НАТО реализует стратегию «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

    В Польше неоднократно называли Калининград «оккупированной территорией». Как говорил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак, который скончался на этой неделе, России «нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска».

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    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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    25 июля 2025, 20:08 • Новости дня
    На курортах Турции установилась аномальная жара

    Температура в ряде городов Турции достигла рекордных 49,9 градуса

    На курортах Турции установилась аномальная жара
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В восточных регионах Турции зафиксированы экстремальные значения температуры, в том числе в курортных зонах. В ряде мест страны температура уже достигла 49,9 градуса по Цельсию.

    Аномальная жара установилась в Турции, температура воздуха в ряде восточных городов приблизилась к 50 градусам, сообщает Anadolu. В четверг температура свыше 40 градусов отмечена как минимум в 38 городах страны, включая популярные курортные зоны Анталья и Мугла, а также Анкару.

    Агентство уточняет, что в Сиирте термометры показали 49,1 градуса, в Кызылтепе – 48,8 градуса, аналогичные значения зафиксированы в Джизре. В пятницу был установлен новый температурный рекорд: в городе Силопи столбики термометров достигли отметки 49,9 градуса.

    На фоне экстремальной жары в ряде провинций разгораются лесные пожары. В Анталье за пятницу удалось потушить возгорания минимум в трех районах, однако к вечеру огонь распространился на Аланью и Газипашу. В этих районах были эвакуированы жители четырех домов.

    По прогнозу Генерального управления метеорологии Турции, аномальная жара продлится до 2 августа и будет превышать сезонные показатели на 7–12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании заявили о резком росте числа смертей, которые связаны с аномальной жарой, наблюдавшейся с середины мая по июль 2025 года. В Москве установили температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.

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    25 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опасаются голосовать по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, опасения связаны с риском проверок со стороны этих ведомств, поскольку ранее депутаты поддержали отмену их независимости, что вызвало масштабные протесты на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание сообщило, что около 70 депутатов правящей партии выразили тревогу по поводу нового законопроекта. «Появился страх возмездия», – говорится в материале.

    Некоторые народные избранники даже рассматривают возможность сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосовании по инициативам, связанным с антикоррупционными органами. Издание уточняет, что спикер парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта на 31 июля, однако из-за опасений среди депутатов заседание может быть перенесено или отложено.

    По словам одного из депутатов, несмотря на атмосферу страха, шансы на принятие нового закона достаточно высоки, поскольку для этого достаточно 226 голосов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Издание The Spectator писало, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Он признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

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    26 июля 2025, 12:58 • Новости дня
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    @ Андрей Махонин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что страны НАТО намерены подготовиться к нападению на Россию к 2030 году.

    По его словам, страны-участники НАТО готовятся к нападению на Россию к 2030 году, передает РИА «Новости». Азаров отметил, что на Западе часто обсуждается подготовка к возможному нападению России к 2030 году, однако «никто в здравом уме не может представить, что это случится».

    Азаров подчеркнул, что нападение России на страны НАТО или на США невозможно с точки зрения логики. По его мнению, если на Западе настойчиво обсуждают угрозу со стороны России, это указывает на их собственные планы. «Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападёт, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», – заявил он.

    Бывший премьер-министр также считает, что западные государства преследуют свои цели, поддерживая антироссийских лидеров на Украине, в том числе после ухода Владимира Зеленского. Азаров уверен, что именно такая стратегия вписывается в общий план Запада на ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только война с Россией может спасти железные дороги Прибалтики от полного краха. Искусственный интеллект уже меняет планы нападения НАТО на Калининград. Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО.

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    25 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы

    МИД: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане КНР и Белоруссии

    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
    @ Следственный комитет РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и КНР, которые погибли в результате происшествия, сообщил МИД России.

    Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном взаимодействии с посольствами этих стран, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и местными властями, сообщается на сайте дипведомства.

    В МИД подчеркнули, что среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. В России с прискорбием восприняли новость о трагедии и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что российские службы продолжают сотрудничество с иностранными дипмиссиями для оказания необходимой помощи.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

    Позже было найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты рассматривают две основные версии катастрофы – это техническая неисправность самолета и ошибка пилотов.

    Сообщалось, что упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

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    26 июля 2025, 05:53 • Новости дня
    МВД назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств детей
    МВД назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств детей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МВД пообещало выплатить по 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийства новорожденного в Петропавловске-Камчатском в 2024 году и девятилетнего мальчика в Марий Эл в 2006 году.

    Речь идет об убийстве новорожденного ребенка, чье тело было найдено 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении, полиция продолжает собирать биологические образцы, в том числе буккальный эпителий, чтобы провести ДНК-экспертизу.

    «Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления, поиск матери ребенка и других причастных лиц», – говорится в информации МВД.

    Награда также предусмотрена за предоставление сведений, которые помогут раскрыть убийство девятилетнего мальчика, совершенное в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Марий Эл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске школьница сбросила новорожденного ребенка в мусоропровод. Она была признана психически нездоровой. В июне суд Ленинградской области отказал в аресте 15-летней матери, которая выбросила из окна новорожденную дочь в пакете.

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    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    26 июля 2025, 10:12 • Новости дня
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смена политического курса в Бразилии после президентских выборов 2026 года может привести к поставкам оружия на Украину или введению санкций против России, заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

    Бразильский офицер в запасе и аналитик Робинсон Фариназу заявил о вероятности поставок оружия Киеву или введения санкций против России в случае победы правых на выборах 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, все бразильские правые придерживаются проамериканского курса и могут резко изменить международную позицию страны.

    Фариназу отметил, что если власть сохранит действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва или его союзник, отношения с Глобальным Югом останутся прочными. В ином случае, по его мнению, новая администрация способна пересмотреть эти связи и поддержать западные инициативы против России.

    «Это возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире. Со своими предрассудками они думают, что в Китае до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм. Так что это может произойти. Кто знает, что им придет в голову», – заявил Фариназу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    26 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки

    Военкор Громов: Россия сможет создать в Днепропетровской области зоны безопасности

    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение поселка Зеленый Гай в ДНР дает выход на границу республики в еще одной точке, а после освобождения села Малиевка не исключено дальнейшее продвижение вглубь Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. О том, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

    «Освобождение поселка Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) дает выход на границу региона в новой точке. Во-вторых, это позволит с еще одной стороны заходить в Днепропетровскую область. Поселок находится близи дороги из Курахово в Покровское», – отметил военкор Федор Громов.

    Не менее важным стало освобождение группировкой «Восток» села Малиевка в Покровском районе Днепропетровской области. Этот населенный пункт расположен недалеко от поселка Великая Новоселка.

    «Это уже второй населенный пункт в Днепропетровской области, который перешел под наш контроль после освобождения Дачного. В целом стоит ожидать, что на этом участке в зоне ответственности группировки «Восток» территория будет полностью освобождена и начнется создание зоны безопасности в Днепропетровской области», – полагает собеседник.

    Громов не исключил, что вскоре вслед за Малиевкой под контроль россиян начнут переходить и другие населенные пункты. «В случае военной целесообразности следует ожидать продвижения и вглубь Днепропетровской области», – полагает спикер.

    О том, что подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области, сообщило в субботу Минобороны.

    Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, поселок Зеленый Гай расположен на берегу реки Волчья в двух километрах к востоку от ранее освобожденного Новохатского и в двух километрах к югу от границы с Днепропетровской областью.

    «Группировка «Восток» продолжает брать один населенник на южнодонецком направлении за другим. Российским подразделениям удалось выйти на «ленточку» уже в нескольких местах. Ближайшие к Зеленому Гаю населенные пункты в Днепропетровской области – Ивановка и Филия. В трех километрах к северу от последней – крупное село Новопавловка, являющаяся важным логистическим узлом ВСУ», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В Малиевке ранее проживало около 160 человек. Село расположено в трех километрах к юго-западу от ранее освобожденной Воскресенки в ДНР. «Наши подразделения формируют сразу несколько плацдармов на широком участке фронта, которые в будущем станут буферной зоной между Днепропетровщиной и ДНР», – полагает Коц.

    По данным Минобороны, подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Создание буферных зон с Украиной преследует цель защитить российские территорий от атак ВСУ. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев уже давно предпринимает попытки перенести боевые действия на территорию РФ. По его словам, российские военные прилагают максимум усилий для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинских властей, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов.

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    25 июля 2025, 21:02 • Новости дня
    В Москве завершено расследование дела детской «группы смерти»

    Следователи разоблачили преступную группу, вовлекшую 20 детей в «смертельную игру»

    В Москве завершено расследование дела детской «группы смерти»
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи в Москве пресекли деятельность организаторов «группы смерти», в результате которой двадцать детей по всей стране оказались пострадавшими.

    Расследование дела «группы смерти» завершено, передает РИА «Новости». Руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов сообщил, что к ответственности привлекли мужчину из Новосибирска и несовершеннолетнюю девушку из Ярославля.

    По словам Денисова, оба фигуранта искали в интернете детей, проявляющих интерес к мрачным темам, и вовлекали их в опасную игру, давая задания, связанные с нанесением себе порезов и другими действиями. Всего было выявлено двадцать пострадавших детей в разных регионах страны.

    Организаторы, как отметил Денисов, действовали по схеме небезызвестной игры «Синий кит» и подводили жертв к самоубийству. Он подчеркнул, что злоумышленники не получали материальную выгоду, а их мотивом было самоутверждение.

    Уголовное дело против мужчины было направлено в суд, и он получил наказание в виде лишения свободы сроком около десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске осудили создателя и организатора так называемой «группы смерти», где жертв готовили к самоубийству.

    Лебедев также склонял детей к фотографированию в опасных позах на крышах за вознаграждение и был признан виновным в покушении на убийство двух несовершеннолетних. В Омске местного жителя признали виновным в вовлечении подростков в соцсетях в специальную опасную «игру».

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