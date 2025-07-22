А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Ливень остановил движение на Филевской линии метро Москвы
Сильные осадки стали причиной временного прекращения движения поездов на участке московского метро между двумя станциями Филевской линии.
Движение поездов остановлено между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская», сообщили в столичном дептрансе, передает РИА «Новости».
По словам представителей департамента, это решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров.
Позднее транспортное ведомство объявило о частичном возобновлении работы: движение поездов восстановили на участках от «Кунцевской» до «Пионерской» и от «Багратионовской» до «Филевского парка».
Напомним, в течение суток в центре столицы прошли сильные дожди, объем которых достиг трети от обычной июльской нормы осадков.