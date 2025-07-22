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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 21:56 • Новости дня

    Ливень остановил движение на Филевской линии метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сильные осадки стали причиной временного прекращения движения поездов на участке московского метро между двумя станциями Филевской линии.

    Движение поездов остановлено между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская», сообщили в столичном дептрансе, передает РИА «Новости».

    По словам представителей департамента, это решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров.

    Позднее транспортное ведомство объявило о частичном возобновлении работы: движение поездов восстановили на участках от «Кунцевской» до «Пионерской» и от «Багратионовской» до «Филевского парка».

    Напомним, в течение суток в центре столицы прошли сильные дожди, объем которых достиг трети от обычной июльской нормы осадков.

    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочную. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

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    21 июля 2025, 20:23 • Новости дня
    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве

    Уровень Яузы поднялся на 2,5 метра из-за дождей в Москве

    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за сильных ливней 21 июля уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра, сообщило ГУП «Мосводосток».

    В результате вода затопила проезжую часть под Ростокинским мостом, ситуация находится на контроле специалистов.

    «Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле "Мосводостока". В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», – отмечается в сообщении в Telegram-канале МУП «Мосводосток».

    На месте дежурят сотрудники и необходимая техника. Специалисты ожидают снижения уровня воды, чтобы начать работы по откачке и восстановлению движения.

    Ранее в результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост. В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную.

    Ранее синоптик сообщил о пролившихся 50 литрах дождя на квадратный метр в Москве.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    19 июля 2025, 23:59 • Новости дня
    Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

    Минобороны: Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 21 дрон был уничтожен над территорией Брянской области, еще девять – над Калужской областью, четыре беспилотника нейтрализовали над Московским регионом, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

    Еще два БПЛА сбиты над Курской областью, два – над акваторией Черного моря. И по одному беспилотнику над Тульской и Белгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин около 22.35 сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона ВСУ на Москву. Таких эпизодов за вечер субботы было не менее пяти.

    Кроме того, работа столичных аэропортов временно ограничивалась, пока их работа не вернулась к штатному формату.


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    20 июля 2025, 02:42 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации предупредил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево, введенные в ночь на воскресенье, не отменялись и продолжают действовать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

    По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.

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    19 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации в Telegram-канале проинформировал о снятии временных ограничений с трех столичных аэропортов – Внуково, Домодедово и Жуковский.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении ведомства.

    Напомним, ранее представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

    В аэропорту Шереметьево пока сохраняются временные ограничения на полеты.


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    20 июля 2025, 01:48 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА в Зеленограде

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале, по предварительным данным, серьезных повреждений и последствий при падении обломков БПЛА в Зеленограде удалось избежать.

    «На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – сказано в сообщении мэра.

    Около 1.15 Собянин сообщал о том, что силы ПВО Минобороны уничтожили  вражеский БПЛА во время атаки на Москву.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

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    20 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Росавиация отменила ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.

    Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево отменили около 3.00.


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    19 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации вражеского беспилотника системой ПВО, после чего экстренные службы прибыли на место падения обломков.

    Система противовоздушной обороны Минобороны России предотвратила очередную попытку атаки беспилотника на Москву, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА был сбит на подлете к столице, и «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Ранее в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов из-за обеспечения безопасности полетов.

    В московском аэропорту Внуково также ввели ограничения на вылет и прилет рейсов.

    В Минобороны России сообщили об уничтожении трех беспилотников, которые летели на Москву.

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    20 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на предстоящей неделе практически ежедневно ожидаются осадки, а грозы наиболее вероятны в понедельник и вторник.

    Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

    Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

    Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.

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    19 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    На подлете к столице силами ПВО уничтожен украинский дрон

    На подлете к столице силами ПВО уничтожен дрон ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичный градоначальник около 22.35 сообщил в Telegram-канале об отраженной силами ПВО атаке дрона ВСУ на Москву.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в посте мэра.

    Напомним, менее чем полчаса назад до этого Собянин сообщал об уничтожении еще одного вражеского дрона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Минобороны России сообщили об уничтожении трех беспилотников, которые летели на Москву.

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    20 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице, их обломки обследуют экстренные службы.

    Два беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны, передает РИА «Новости», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин.

    Информация о возможных пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не поступала. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Еще три беспилотника ранее были уничтожены силами ПВО, их обломки упали в разных районах Москвы.

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    20 июля 2025, 02:31 • Новости дня
    Силы ПВО отработали по летевшим на Москву 15 дронам ВСУ

    Собянин сообщил о сбитых силами ПВО 15 летевших на Москву дронах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.

    «ПВО Минобороны уничтожено 13 вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

    После этого сообщения он добавил еще два, проинформировав о двух сбитых беспилотниках.

    Ранее Собянин сообщал, что, по предварительным данным, серьезных повреждений и последствий при падении обломков БПЛА в Зеленограде удалось избежать.

    Силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщало Минобороны.

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    20 июля 2025, 00:55 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты ради безопасности, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

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    22 июля 2025, 00:56 • Новости дня
    Синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве во вторник

    Tекст: Антон Антонов

    После рекордных ливней в Москве ожидается «новая порция грозовых дождей», но интенсивность будет ниже, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус сообщил в Telegram, что ночью ожидаются «короткие дожди». Во вторник столицу и окрестности накроет «новая порция грозовых дождей». При этом Леус подчеркнул, что «их интенсивность будет в разы ниже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве. Роскосмос опубликовал видеоролик, составленный из снимков циклона, который стал причиной самого дождливого дня в столице.

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    21 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уничтожены три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Три летевших на Москву беспилотника уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших на Москву. «Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил он позднее. Специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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