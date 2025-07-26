Unherd сообщил о риске прекращения переговоров России с Зеленским из-за НАБУ

Tекст: Вера Басилая

Британское издание Unherd сообщило, что Москва может прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским, так как не уверена в сохранении достигнутых договоренностей, передает РИА «Новости».

По мнению обозревателя, усиление давления на антикоррупционные структуры ослабило легитимность Зеленского, что осложняет возможность переговоров с Россией. Попытки усилить политические позиции привели, по оценке издания, к потере доверия как внутри страны, так и на международной арене.

Владимир Зеленский пересмотрел свое решение по поводу закона о НАБУ после вмешательства европейских структур.

МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине.

Эксперты ранее отметили последствия протестов на Украине, связанных с законом о НАБУ, для Зеленского.