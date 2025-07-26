Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ
Unherd сообщил о риске прекращения переговоров России с Зеленским из-за НАБУ
Действия Владимира Зеленского против антикоррупционных структур на Украине могут подтолкнуть Москву полностью прекратить переговоры, поскольку доверие к нему ослабло, сообщает Unherd.
Британское издание Unherd сообщило, что Москва может прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским, так как не уверена в сохранении достигнутых договоренностей, передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, усиление давления на антикоррупционные структуры ослабило легитимность Зеленского, что осложняет возможность переговоров с Россией. Попытки усилить политические позиции привели, по оценке издания, к потере доверия как внутри страны, так и на международной арене.
Владимир Зеленский пересмотрел свое решение по поводу закона о НАБУ после вмешательства европейских структур.
МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине.
Эксперты ранее отметили последствия протестов на Украине, связанных с законом о НАБУ, для Зеленского.