МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, передает РИА «Новости». Она пояснила, что эти структуры, как прежние, так и новые, выступают рычагами управления со стороны западных стран и используются для контроля.

Захарова подчеркнула: «Никакого отношения к борьбе с коррупцией эти институты, прежние или новые, не имеют. Это рычаги управления Банковой, Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее».

По словам представителя МИД, реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит. Она отметила, что ни квази-борьбы, ни процессов, «приближающихся к настоящей борьбе с коррупцией», на Украине не было и нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg предупредило о риске прекращения поддержки Киева со стороны Европы из-за обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Служба безопасности Украины провела массовые обыски у детективов НАБУ. В Верховной раде обыски у детективов НАБУ объяснили конфликтом между Ермаком и Кривоносом.