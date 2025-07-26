Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Зеленский был вынужден изменить принятое им решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под влиянием давления со стороны Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании Junge Welt.

В статье отмечается, что политика часто требует «отступать в нужный момент», и примером такого развития событий стало поведение Зеленского после подписания спорного закона о НАБУ. «То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление?», – задаются вопросом авторы материала.

По мнению журналиста, противники этого законопроекта, выступающие против коррупции на Украине, обратились за поддержкой к Евросоюзу. Поскольку Зеленский в нынешних условиях вынужден обращаться к Евросоюзу за финансовой помощью для нужд военных, он оказался в ситуации, когда ему пришлось уступить требованиям Брюсселя, даже если это может повлиять на его репутацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ. Зеленский запер послов стран G7 в комнате без связи в день принятия закона о НАБУ.