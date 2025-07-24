Россияне за полгода выиграли более 35 млрд рублей в лотереи

Tекст: Мария Иванова

Участники розыгрышей крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото» за первые шесть месяцев 2025 года выиграли в общей сложности более 35,5 млрд рублей, передает РИА «Новости».

По данным компании, ежемесячно россияне выигрывали свыше 5,9 млрд рублей, что составляет почти 200 млн рублей в день.

Аналитики «Столото» сообщили, что за этот период в стране появилось 695 новых лотерейных миллионеров. В среднем это 115 человек в месяц или около четырех новых миллионеров в день. Самый крупный выигрыш полугодия достался жителю Сахалинской области в новогоднем розыгрыше «Русского лото» – он получил 1,2 млрд рублей.

В том же тираже был установлен рекорд по суммарным выплатам: среди участников было распределено 3,6 млрд рублей, а выигрышными признаны 11,9 млн билетов. Еще один крупный приз – 307 млн рублей – в июне 2025 года достался жителю Тамбовской области, который стал победителем в лотерее «Спортлото 4 из 20».

Компания добавила, что 19 из 20 победителей с крупнейшими выигрышами уже оформили свои призы в лотерейном центре Москвы. Только победитель из Красноярского края, выигравший почти 37 млн рублей в лотерее «Рапидо Про», пока не обратился за выплатой. «Призываем участников проверить свои билеты – возможно, удача улыбнулась именно вам», – заявили в «Столото».

Согласно законодательству РФ, выплаты по тиражным лотереям осуществляются в течение 180 дней, а по моментальным – не более 30 дней после предъявления билета.

Напомним, на этой неделе инженер из Смоленска выиграл автомобиль после покупки билетов на 100 тыс. рублей.

Житель Челябинской области стал обладателем суперприза в 100 млн рублей в лотерее ко Дню России. Житель Сахалина получил свыше 781 млн рублей – это крупнейший выигрыш в истории гослотерей России.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец заявил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.



