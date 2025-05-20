Сахалинский фельдшер выиграл 1 млрд рублей

Фельдшер с Сахалина стал обладателем выигрыша в 1 млрд рублей в «Русском лото»

Tекст: Елизавета Шишкова

Александр Куряев, фельдшер городской больницы на Сахалине, выиграл миллиард рублей в «Русское лото», передает РИА «Новости». Как рассказали в компании «Столото», он стал обладателем рекордного для гослотерей приза – 1 млрд, а после налогов получит 781,5 млн рублей.

О победе Куряев узнал утром первого января, собираясь на работу. По его словам, коллега сообщил ему о выигрыше, после чего он проверил результаты в личном кабинете и увидел крупную сумму. «У меня волосы встали дыбом», – признался сахалинец. Куряев сообщил, что планирует купить недвижимость, построить большой дом у моря, приобрести катер и отправиться в путешествие с женой.

В «Столото» уточнили, что участие в лотереях – семейная традиция Куряева: его мать выигрывала стиральную машину, невестка – автомобиль, а сам Александр ранее выигрывал телевизор.

По итогам «Новогоднего миллиарда – 2025» выигрышными стали 11 920 044 билета, общая сумма выигрышей составила 3 652 173 987 рублей. Помимо главного приза, в 1604-м тираже разыграли 100 призов по миллиону рублей, и в стране появилось 90 новых лотерейных миллионеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пекарь из небольшого села в Дагестане выиграла почти 43 млн рублей, купив лотерейный билет за минуту до розыгрыша.

Жительница Нижегородской области получила более 36 млн рублей в лотерею с помощью нейросети.

Профессор РАН Иван Оселедец заявил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.