Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
Сахалинский фельдшер выиграл 1 млрд рублей
Фельдшер с Сахалина стал обладателем выигрыша в 1 млрд рублей в «Русском лото»
Житель Сахалина стал обладателем самого крупного выигрыша в истории гослотерей России, получив свыше 781 млн рублей после уплаты налогов.
Александр Куряев, фельдшер городской больницы на Сахалине, выиграл миллиард рублей в «Русское лото», передает РИА «Новости». Как рассказали в компании «Столото», он стал обладателем рекордного для гослотерей приза – 1 млрд, а после налогов получит 781,5 млн рублей.
О победе Куряев узнал утром первого января, собираясь на работу. По его словам, коллега сообщил ему о выигрыше, после чего он проверил результаты в личном кабинете и увидел крупную сумму. «У меня волосы встали дыбом», – признался сахалинец. Куряев сообщил, что планирует купить недвижимость, построить большой дом у моря, приобрести катер и отправиться в путешествие с женой.
В «Столото» уточнили, что участие в лотереях – семейная традиция Куряева: его мать выигрывала стиральную машину, невестка – автомобиль, а сам Александр ранее выигрывал телевизор.
По итогам «Новогоднего миллиарда – 2025» выигрышными стали 11 920 044 билета, общая сумма выигрышей составила 3 652 173 987 рублей. Помимо главного приза, в 1604-м тираже разыграли 100 призов по миллиону рублей, и в стране появилось 90 новых лотерейных миллионеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пекарь из небольшого села в Дагестане выиграла почти 43 млн рублей, купив лотерейный билет за минуту до розыгрыша.
Жительница Нижегородской области получила более 36 млн рублей в лотерею с помощью нейросети.
Профессор РАН Иван Оселедец заявил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.