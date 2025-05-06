Пекарь из Дагестана выиграла 43 млн рублей в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

Tекст: Мария Иванова

Многодетная мать из Дагестана, работающая пекарем более 20 лет, выиграла почти 43 млн рублей в лотерею «Рапидо Ультра», передает РИА «Новости».

Как сообщили в компании «Столото», жительница села Эльмира С. приобрела билет всего за минуту до начала розыгрыша 4 января и сорвала многомиллионный суперприз.

В «Столото» уточнили, что Эльмира трудится в несколько смен и вместе с мужем воспитывает четверых детей, из которых трое школьники. Семья планирует потратить выигрыш на покупку новой квартиры.

Победительница призналась, что изначально скептически отнеслась к покупке: «После покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет». Позже она добавила, что сначала решила, будто выиграла 42 тыс. рублей, а затем поняла, что речь идет о сумме свыше 42 млн рублей.

По словам Эльмиры, ее супруг поначалу не поверил в такой выигрыш, а сама она до сих пор не может до конца осознать происходящее. В компании отметили, что для женщины этот выигрыш стал символом не только нового года, но и новой жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Нижегородской области выиграла более 36 млн рублей в лотерею с помощью нейросети.

Ранее Константин из Краснодара получил рекордные 189,5 млн рублей, несмотря на предсказание астролога, а затем снова выиграл 100 тыс. рублей.

Профессор РАН Иван Оселедец заявил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.