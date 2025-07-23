Олимпийская чемпионка Мельникова объявила об отказе участвовать в выборах в Воронеже

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова объявила о снятии своей кандидатуры на выборах в Воронежскую городскую думу, передает ТАСС. Она рассказала, что приняла это решение после возвращения к активным тренировкам и анализа будущего графика. Мельникова отметила, что не сможет совмещать избирательную кампанию с подготовкой и выступлениями на крупнейших спортивных соревнованиях, включая чемпионат мира.

«Я не смогу совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях, а также сами выступления – вплоть до чемпионата мира», – пояснила Мельникова. Она поблагодарила жителей Воронежа за поддержку на праймериз и подчеркнула свое уважение к партии и их голосам.

Мельникова добавила, что получила ценный опыт подготовки к выдвижению, приобрела новые компетенции и намерена продолжать помогать городу в рамках общественных проектов, оставаясь в спорте на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангелине Мельниковой и еще 11 российским гимнастам предоставили нейтральный статус. В сборной России заявили об отсутствии оснований для лишения Мельниковой этого статуса. Международные спортивные чиновники запретили Мельниковой выступать под песню «Младший лейтенант».