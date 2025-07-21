Программа Трампа по депортации мигрантов потеряла поддержку большинства американцев

Tекст: Мария Иванова

Программа депортации нелегальных мигрантов в США, проводимая администрацией Дональда Трампа, теряет поддержку у американцев, пишет ТАСС.

Согласно результатам опроса CBS и YouGov, сейчас ее поддерживают 49% опрошенных, а против выступают 51%. Еще в июне за депортацию выступали 54% респондентов, а в феврале – 59%.

Более половины участников опроса (56%) не одобряют миграционную политику Трампа, а 53% считают ее слишком жесткой. При этом 64% респондентов признали, что меры Трампа помогли сократить число пересечений границы США и Мексики. Однако 56% считают, что власти в основном депортируют людей, не являющихся опасными преступниками.

В июне приоритетом считали высылку опасных преступников 53% опрошенных, а сейчас большинство полагают иначе. Также 52% участников полагают, что администрация депортирует больше людей, чем они ожидали, а 58% недовольны порядком использования пенитенциарных учреждений.

Опрос проводился с 16 по 18 июля среди более 2,3 тыс. американцев, погрешность составляет 2,5 пункта.

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость ужесточения миграционной политики и заявлял о намерении провести крупнейшую депортацию в истории США – до 1 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США планирует создать палаточные городки для нелегальных мигрантов с целью обеспечить до 100 тыс. коек к концу 2025 года. Власти США одобрили размещение мигрантов на двух военных базах.

Между тем иммиграционная и таможенная полиция США получила ограниченный доступ к медицинской базе Medicaid для выявления нелегальных мигрантов среди почти 80 млн пациентов.