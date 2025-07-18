США начали искать нелегалов через медицинские данные пациентов Medicaid

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) получила официальный доступ к медицинским данным почти 80 млн пациентов для выявления нелегальных мигрантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC и министерство внутренней безопасности США. По словам представителя ведомства Триши Маклафлин, данная мера представляет собой «инициативу», целью которой является лишить нелегальных иммигрантов возможности пользоваться программой Medicaid.

В рамках соглашения ICE не сможет скачивать полную базу данных Medicaid. Доступ к информации будет предоставляться только в определённые часы в будние дни, и эта мера действует до 9 сентября.

Многие американские штаты, преимущественно находящиеся под управлением демократов, выступили против передачи персональных данных и оспаривают это решение в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит вред США. Администрация США рассматривала отправку депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, в том числе в Ливию и Молдову, возможно, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп депортировал более 100 тыс. мигрантов из США.