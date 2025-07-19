WSJ сообщил о строительстве палаточных городов для мигрантов в США

WSJ: Миграционная полиция США хочет построить палаточные города для размещения иностранцев

Tекст: Мария Иванова

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует построить палаточные города для размещения нелегальных мигрантов, чтобы ускорить их депортацию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы ведомства.

По данным издания, чиновники администрации президента Дональда Трампа считают, что существующее число мест для содержания мигрантов мешает повысить темпы депортации. Власти США рассчитывают организовать до 100 тыс. коек для мигрантов к концу 2025 года. В июле конгресс выделил ICE 74 млрд долларов на реализацию этих планов до 2029 года.

Газета отмечает, что приоритет отдается возведению быстро собираемых палаток – так называемых «укрепленных мягких сооружений» – вблизи военных баз и тюрем ICE, чтобы оперативно расширить возможности для содержания под стражей. Чиновники пояснили, что такой подход позволяет увеличить число мест для мигрантов эффективнее, чем поиски свободных тюремных камер по всей стране.

Среди первоочередных проектов ICE – палаточный город на 5 тыс. коек в военном гарнизоне Форт Блисс в Техасе, который недавно передали новой управляющей компании. В ведомстве рассчитывают ввести это сооружение в эксплуатацию уже в августе. Помимо этого, ICE реализует еще девять проектов, которые обеспечат более 9 тыс. дополнительных мест для нелегальных мигрантов.

Кроме Форт Блисс, ICE планирует увеличить число коек в исправительном учреждении Хадсон в Колорадо, на военной базе Аттербери в Индиане и объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.

Ранее Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов в США и начать массовую депортацию мигрантов, а также ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США одобрили размещение мигрантов на двух военных базах

Иммиграционная и таможенная полиция США получила ограниченный доступ к медицинской базе Medicaid для выявления нелегальных мигрантов среди почти 80 млн пациентов.

В апреле иммиграционные суды США приняли рекордное за 35 лет число решений о депортации, затронувших 8317 детей младше 11 лет.