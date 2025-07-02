Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Semafor узнал о первом саммите Трампа с лидерами стран Африки в США
В Вашингтоне на следующей неделе состоится первый саммит африканских лидеров во время второго президентского срока Дональда Трампа, в котором примут участие главы государств Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.
«Встреча, которая пройдет с 9 по 11 июля и в которой примет участие Дональд Трамп, скорее всего, будет посвящена экономическим возможностям США в важнейшем секторе добычи полезных ископаемых Западной Африки, а также региональной безопасности», – пишет портал Semafor.
Эта встреча состоится в тот момент, когда дорабатываются планы проведения более широкого американо-африканского саммита, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке.
Вполне вероятно, что встреча объясняется необходимостью воспользоваться периодом интенсивной американо-африканской дипломатии после соглашения о прекращении огня между Демократической Республикой Конго и Руандой, подписанного при посредничестве США на прошлой неделе в Белом доме, уточняется в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Вашингтон и встретился с президентом Трампом в Белом доме.