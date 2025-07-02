Semafor узнал о первом саммите Трампа с лидерами стран Африки в США

Tекст: Ирма Каплан

«Встреча, которая пройдет с 9 по 11 июля и в которой примет участие Дональд Трамп, скорее всего, будет посвящена экономическим возможностям США в важнейшем секторе добычи полезных ископаемых Западной Африки, а также региональной безопасности», – пишет портал Semafor.

Эта встреча состоится в тот момент, когда дорабатываются планы проведения более широкого американо-африканского саммита, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке.

Вполне вероятно, что встреча объясняется необходимостью воспользоваться периодом интенсивной американо-африканской дипломатии после соглашения о прекращении огня между Демократической Республикой Конго и Руандой, подписанного при посредничестве США на прошлой неделе в Белом доме, уточняется в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Вашингтон и встретился с президентом Трампом в Белом доме.