Филиппины заручились военной поддержкой Литвы на фоне трений с Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литва рассматривает возможность заключения соглашения о визитах войск с Филиппинами на фоне углубления сотрудничества в сфере безопасности, сообщает Bloomberg. Министр обороны Литвы Довиле Сакалене заявила, что участие литовских военных в ежегодных учениях Филиппин и США может потребовать такого соглашения. По ее словам, это обсуждалось во время визита в Манилу.

В понедельник Литва и Филиппины подписали меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества, что открыло путь к более тесным связям. Обе страны сталкиваются с угрозами в морской сфере и заинтересованы в совместных ответных мерах. Филиппины в последнее время наращивают оборонное сотрудничество не только с США, но и с другими странами, чтобы противостоять претензиям Китая в Южно-Китайском море.

Сакалене поддержала действия Манилы по публичному освещению инцидентов с Китаем, включая таран и использование водометов против филиппинских судов. Она заявила: «Это разрушает иллюзию о Китае как о мирном и дружелюбном соседе». Китай, в свою очередь, настаивает, что его действия в спорных водах законны.

В 2021 году Сакалене попала под санкции Китая после аналогичных мер Евросоюза в отношении китайских чиновников из-за преследования уйгурского меньшинства. Литва также пригласила Филиппины принять участие в своих киберучениях в этом году. Кроме того, обсуждаются возможное сотрудничество в сфере обмена разведданными и производства боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита к бригаде бундесвера в Литве заявил, что НАТО может полагаться на Германию. Литва подала в суд ООН на Белоруссию с обвинениями в организации ввоза мигрантов. Страны Прибалтики начали строительство линии обороны на границе с Россией и Белоруссией.