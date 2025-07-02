Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ

Tекст: Антон Антонов

О ликвидации Захаревича во вторник сообщили украинские СМИ. «Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

По данным Telegram-канала самой бригады, в конце июня батальонно-тактическая группа 110-й бригады была срочно переброшена в один из населенных пунктов Сумской области.

Зеленский уточнил, что ликвидация Захаревича и других военных стала результатом удара ВС России по Гуляйполю Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.

Как пишут военкоры, сейчас 110-я ОМБр воюет на новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что «это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО».

«Ликвидация Захаревича – это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», – сказал он.

Рогов заявил, что 110-я бригада ВСУ участвовала во вторжении в Курскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР.

Украина принимает срочные меры по укреплению обороны города Сумы на фоне создания российскими войсками буферной зоны вдоль границы. Генштаб ВСУ впервые признал утрату контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области, что было отражено на официальной карте, опубликованной украинским военным руководством.