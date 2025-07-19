Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Олимпийская чемпионка Хитоми Обара скончалась в возрасте 44 лет
В Японии на 45-м году жизни ушла из жизни легендарная борец, олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Хитоми Обара.
О кончине звезды японской борьбы сообщила пресс-служба Объединенного мира борьбы, передает ТАСС. Хитоми Обара одержала победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в весовой категории до 48 кг. В этой же категории спортсменка стала чемпионкой мира в 2010 и 2011 годах. Ранее Обара шесть раз становилась победительницей мировых первенств в весовой категории до 51 кг: в 2000, 2001, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. В сентябре 2022 года Хитоми Обара была включена в Зал славы UWW. Последние годы спортсменка входила в тренерский штаб сборной Японии, которая готовится к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
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