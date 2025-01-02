В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

Агнеш Келети, старейшая олимпийская чемпионка, умерла на 104-м году жизни в Венгрии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Агнеш Келети, выдающаяся спортсменка и пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, скончалась в Венгрии на 104-м году жизни, передает Nemzeti Sport. Она ушла из жизни в четверг утром, не дожив недели до своего 104-го дня рождения. Келети считалась старейшей олимпийской чемпионкой в мире с 8 сентября 2023 года, передает РИА «Новости».

Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года в Будапеште. В 1940 году она выиграла свой первый чемпионат Венгрии. Однако из-за своего еврейского происхождения ей было запрещено заниматься спортом. Несмотря на это, она пережила Холокост в Венгрии и после Второй мировой войны вернулась к спортивной карьере.

Келети добилась грандиозных успехов в спорте. В 1952 году она выиграла свое первое олимпийское золото, а на Олимпийских играх 1956 года завоевала еще четыре золотые медали. В общей сложности в ее карьере 10 олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира, включая золото в 1954 году. Ее достижения оставили значительный след в истории спортивной гимнастики.