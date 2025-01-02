  • Новость часаМинобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ
    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа
    Умер Виктор Алкснис
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа
    Маск счел взрыв Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе терактом
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    2 января 2025, 12:53 • Новости дня

    В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

    Агнеш Келети, старейшая олимпийская чемпионка, умерла на 104-м году жизни в Венгрии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агнеш Келети, легендарная пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике и пережившая Холокост, скончалась в Венгрии за несколько дней до своего 104-летия, оставив богатое наследие с 10 олимпийскими медалями.

    Агнеш Келети, выдающаяся спортсменка и пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, скончалась в Венгрии на 104-м году жизни, передает Nemzeti Sport. Она ушла из жизни в четверг утром, не дожив недели до своего 104-го дня рождения. Келети считалась старейшей олимпийской чемпионкой в мире с 8 сентября 2023 года, передает РИА «Новости».

    Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года в Будапеште. В 1940 году она выиграла свой первый чемпионат Венгрии. Однако из-за своего еврейского происхождения ей было запрещено заниматься спортом. Несмотря на это, она пережила Холокост в Венгрии и после Второй мировой войны вернулась к спортивной карьере.

    Келети добилась грандиозных успехов в спорте. В 1952 году она выиграла свое первое олимпийское золото, а на Олимпийских играх 1956 года завоевала еще четыре золотые медали. В общей сложности в ее карьере 10 олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира, включая золото в 1954 году. Ее достижения оставили значительный след в истории спортивной гимнастики.

    1 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение транзита газа через Украину стало шоком и ударом для стран Евросоюза, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

    Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    1 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу

    Сальдо сообщил о бегстве украинцев в Россию через Европу из-за ограничений Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что большинство украинцев вынуждены бежать в Россию через европейские страны, поскольку украинские власти напрямую не разрешают пересекать границу.

    Большинство украинцев, стремящихся покинуть страну и попасть в Россию, вынуждены делать это транзитом через страны Европы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости». По словам Сальдо, киевский режим ограничивает возможность выезда простых граждан непосредственно в Россию, что вынуждает их искать обходные пути.

    «Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», – сказал он.

    Ранее Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, но город Херсон и часть правобережной территории остаются под контролем украинских войск.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    1 января 2025, 13:59 • Новости дня
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрийский регулирующий орган E-Control заявил, что газоснабжение австрийских потребителей остается надежным, несмотря на завершение транзита российского газа через Украину.

    «Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

    Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

    Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

    Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.

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    1 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Молдавия в первый день после отключения газа покрыла потребности в электроэнергии

    Молдавия в первый день после отключения газа смогли покрыть потребности в электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Молдавии отчиталось, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

    Правительству Молдавии удалось обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после того, как «Газпром» прекратил поставки газа, сообщает ТАСС. В отчете антикризисного штаба при кабинете министров указано, что потребности в электроэнергии 30 и 31 декабря 2024 года были полностью удовлетворены, без необходимости задействования аварийных договоров. Также на 1 января 2025 года энергоснабжение было полностью обеспечено.

    Ранее «Газпром» уведомил молдавскую компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок с 1 января 2025 года из-за нарушения контракта и отказа урегулировать задолженность. В связи с этим Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла на уголь. Ранее эта ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей страны.

    В связи с кризисной ситуацией власти Молдавии и Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения. В Приднестровье с января 2025 года планируется отключить централизованное отопление и горячую воду, а также перевести Молдавскую ГРЭС на уголь, чтобы снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Для покрытия потребностей Молдавии в электроэнергии страна будет вынуждена закупать ее в Румынии, где стоимость значительно выше. Газовые поставки в Молдавию будут осуществляться из альтернативных источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    В тот же день в 8.00 мск данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Между тем в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России.

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    1 января 2025, 23:27 • Новости дня
    Умер Виктор Алкснис
    Умер Виктор Алкснис
    @ кадр из видео RTVI

    Tекст: Антон Антонов

    Скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис, сообщила его дочь Ирина Алкснис.

    «Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», – сообщила она в Telegram-канале «Черный полковник», который вел сам Алкснис.

    В октябре 2019 года у Алксниса был обнаружен рак, с тех пор ему провели несколько операций.

    Сообщается, что в ночь на 30 декабря у Алксниса произошел «геморрагический инсульт», он «впал в глубокую кому».

    Его дочь поблагодарила персонал Мытищинской областной клинической больницы, где Алкснис находился «последние три дня». «Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем», – говорится в сообщении.

    У себя в Telegram Ирина Алкснис извинилась «за долгое молчание». «Я даже статьи эти недели не писала. Семейный форс-мажор», – говорится в сообщении.

    Виктор Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области, он был внуком замнаркома обороны СССР по авиации, начальника ВВС Красной армии, командарма второго ранга Якова Алксниса. В Риге закончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса.

    Политическую деятельность начал в 1988 году, когда публично выступил против Народного фронта Латвии, ставившего целью выход Латвии из состава СССР. Был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии. Активно выступал за сохранение СССР. Принимал участие в октябрьских событиях 1993 года на стороне Съезда народных депутатов. В 2000 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы.

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    1 января 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне статуи с флагом США

    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время новогоднего обращения стоял перед монументом «Родина-мать», который был подсвечен цветами американского и других западных флагов.

    Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу выбрал для выступления символичное место – монумент «Родина-мать» в Киеве, который был освещен в цвета американского флага, передает РИА «Новости». В ходе речи украинский лидер подчеркнул важность поддержки США для Украины и выразил надежду на ее продолжение в будущем.

    Кроме того, монумент был подсвечен флагами других западных стран.

    Ранее пользователи Сети обратили внимание, что украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан».

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    1 января 2025, 15:49 • Новости дня
    Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Молдавская ГРЭС в Приднестровье с первого января 2025 года сменила топливо, перейдя с газа на уголь, сообщил «Первый приднестровский», передает ТАСС. Запасов угля, по информации телеканала, достаточно для обеспечения электроэнергией жителей Приднестровья в течение 50-52 дней.

    Телеканал уточнил, что контракт МГРЭС с Молдавией закончился, и из-за нехватки газа станция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну. Сообщается, что причиной сложившейся ситуации стали неурегулированные долговые споры молдавских властей с «Газпромом» и отсутствие соглашений о поставках газа по другим маршрутам.

    Ранее энергетики в Приднестровье отключили централизованное отопление в связи с прекращением подачи газа из России, что затронуло жилые дома и все учреждения, кроме лечебных заведений.

    Напомним, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов.

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    1 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Овечкин нецензурно по-русски высказался о победе над «Бостоном»

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин эмоционально высказался после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1.

    Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1 выразил свои эмоции в нецензурной форме, передает RT.

    Овечкин, обращаясь к болельщикам через видео, заявил: «Выиграли «Бостон». Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год». В его речи также прозвучали нецензурные выражения, отображающие радость от победы.

    Кроме того, Овечкин предложил всем 1 января «открыть баночку пива, выпить ее хорошенечко и похмелиться». Это заявление вызвало бурю эмоций среди поклонников хоккея в социальных сетях, подчеркнув харизматичность российского капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» после пропуска нескольких матчей из-за травмы сообщил официальный аккаунт команды.

    В первом же матче после возвращения он забил и помог своей команде победить «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2, кроме того он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

    Между тем бывший футболист сборной России Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о частых случаях алкоголизма среди хоккеистов в Советском Союзе, назвав этот спорт наиболее «пьяным» в те времена.

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    1 января 2025, 16:41 • Новости дня
    Американцы восприняли как знамение попадание молнии в Капитолий

    Молнии попали в Капитолий и монумент Вашингтону в новогоднюю ночь, что жители США восприняли как знак возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета The Tribune.

    В новогоднюю ночь молнии поразили Капитолий, монумент Вашингтону и Эмпайр-стейт-билдинг, пишет The Tribune, передает РЕН ТВ. Некоторые американцы восприняли это как знамение в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    Один пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил: «Это будет библейским событием», добавив изображение, символизирующее приход Трампа к власти. Другие пользователи выразили мнение, что этот удар молнии может быть знаком для Джо Байдена уйти в отставку в пользу Трампа. Подобные обсуждения укрепляют напряженность, связанную с предстоящей президентской гонкой 2024 года.

    Однако многие жители США напоминают, что молнии часто бьют в высокие здания, такие как Капитолий, монумент Вашингтону и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Газета отмечает, что подобные теории усиливаются на фоне напряженности президентской гонки 2024 года.

    Ранее газета Financial Times признала Дональда Трампа человеком года, отметив его значительное возвращение в политику и влияние на мировую арену, что стало ярким событием для Республиканской партии США.

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    1 января 2025, 20:48 • Новости дня
    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия безосновательно приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

    Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

    Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

    Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

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    1 января 2025, 19:55 • Новости дня
    Депутат Рады: БПЛА упал у офиса Зеленского из-за ПВО

    Депутат Рады обвинила ПВО Украины в падении беспилотника рядом с офисом Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщает ТАСС.

    По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, причиной инцидента стало отсутствие эшелонированной системы противовоздушной обороны на Украине. Безуглая опубликовала фото поврежденного объекта и заявила, что БПЛА, известные как «Шахеды», обошли ПВО и почти попали в офис президента.

    Депутат отметила, что инцидент стал следствием системных проблем с военным управлением в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что из-за перенаправления личного состава из мобильных огневых групп в пехоту и уменьшения их количества, в Киеве и других городах до сих пор не построена эшелонированная система ПВО. По ее словам, ситуация доходит до абсурда, когда системы ПВО Patriot размещаются в противоположную сторону и не перемещаются.

    Марьяна Безуглая также указала на отсутствие внятных объяснений от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского касательно произошедшего.

    Ранее украинский Генштаб подтвердил информацию от The Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Это решение уже сказалось на функционировании частей ПВО. В боевые действия были включены специалисты, обученные работе с западными системами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

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    1 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Греческие СМИ: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Newmoney: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    В Греции обратили внимание на остановку транзита российского газа через Украину, передает РИА РИА «Новости» со ссылкой на Newmoney.

    Ситуация сложилась в критический момент, когда запасы газа в Европе сокращаются быстрее обычного, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Ожидается, что перебои с поставками через Украину нанесут серьезный удар по Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия, несмотря на желание сохранить транзит через Украину, продолжит получать российский газ по «Турецкому потоку».

    Газпром теряет около 5 млрд долларов ежегодно от продажи газа в Европу через Украину, в то время как Киев лишается примерно 800 млн долларов в год платежей от Москвы.

    Европа, стремясь найти альтернативные источники энергии, столкнулась с замедлением экономического роста, ростом инфляции и кризисом стоимости жизни. Особенно сильно это коснулось промышленного будущего Германии. Цены на газ в Европе также растут: голландский газовый контракт подорожал на 1,1%, достигнув 48,4 евро за мегаватт-час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром остановил транзит газа через Украину с 1 января 2025 года из-за окончания договора с «Нафтогазом», что может повлиять на рост цен на газ и вызвать локальные дисбалансы на европейском рынке.

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    1 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Житель Сахалина стал миллиардером благодаря новогодней лотерее

    Житель Сахалина выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее «Русское лото»

    Tекст: Мария Иванова

    Билет, приобретенный на сайте «Столото» с номером телефона из Сахалинской области, принес своему владельцу 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото».

    Житель Сахалина стал четвертым лотерейным миллиардером в России благодаря новогоднему розыгрышу «Русского лото», сообщает РИА «Новости».

    Победный билет был куплен через онлайн-приложение лотерейного оператора «Столото» и зарегистрирован на номер телефона из Сахалинской области. Организаторы уточнили, что выигрыш в 1 млрд рублей стал возможен благодаря уникальному второму туру 1604-го тиража.

    В новогоднем тираже «Русского лото», названном «Новогодним миллиардом», был установлен рекорд по общей сумме выигрышей. В общей сложности разыграно более 3,6 млрд рублей. С таким результатом текущий тираж стал крупнейшим за всю историю российских лотерей, существенно превзойдя прошлогодний, где было разыграно 3,5 млрд рублей.

    Кроме главного приза, появилось 90 лотерейных миллионеров из разных регионов России. Они выиграли благодаря закрытию всех 30 чисел одновременно на 64-м ходу. Каждый из этих участников получил по 123 457 рублей. Всего по результатам розыгрыша оказались выигрышными более 11,9 млн лотерейных билетов, что значительно увеличивает популярность и доверие к лотерейным играм среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Москвы Екатерина П. случайно выиграла 100 млн рублей, покупая мед и лотерейный билет в торговом центре.

    Житель Смоленска Дмитрий М. выиграл 140 млн рублей в лотерее, следуя за предсказанием из сна, в котором ему привиделся кот, испачкавший всю квартиру, что народные приметы связывают с финансовым успехом.

    Кузьминский суд Москвы отказал москвичу в иске против «Русского лото» о выплате 566 тыс. рублей, несмотря на попытки истца обосновать свои требования правилами игры.

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