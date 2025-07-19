Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Неизвестный мужчина напал на жительницу Москвы за отказ познакомиться
В центре Москвы мужчина напал на девушку возле торгового центра, грубо ударив ее сзади ногой после отказа познакомиться, что стало уже третьим подобным случаем на этой неделе.
О нападении у ТЦ «Европейский» рассказала сама пострадавшая Наргиса, передает «Газета.Ru».
По ее словам, мужчина начал навязчиво предлагать познакомиться, а после отказа проследовал за ней и повторил просьбу. Когда она вновь отказала, мужчина неожиданно пнул ее в спину, пытался убежать, но был задержан женщинами из числа прохожих.
Пострадавшая отметила, что мужчина с самого начала показался ей агрессивным и странным. В полиции ей сообщили, что это уже третий подобный случай на территории за неделю, обычно сценарий повторяется: мужчины подходят к девушкам, после отказа совершают агрессивные действия, включая плевки, унижения или обливают водой.
В полиции подчеркнули профессиональную реакцию сотрудников, однако отметили, что за подобные действия предусмотрено лишь административное наказание – штраф или арест до 15 суток.
Пострадавшая выразила надежду, что огласка поможет установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности.
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