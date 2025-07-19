Неизвестный мужчина напал на жительницу Москвы за отказ познакомиться

Tекст: Вера Басилая

О нападении у ТЦ «Европейский» рассказала сама пострадавшая Наргиса, передает «Газета.Ru».

По ее словам, мужчина начал навязчиво предлагать познакомиться, а после отказа проследовал за ней и повторил просьбу. Когда она вновь отказала, мужчина неожиданно пнул ее в спину, пытался убежать, но был задержан женщинами из числа прохожих.

Пострадавшая отметила, что мужчина с самого начала показался ей агрессивным и странным. В полиции ей сообщили, что это уже третий подобный случай на территории за неделю, обычно сценарий повторяется: мужчины подходят к девушкам, после отказа совершают агрессивные действия, включая плевки, унижения или обливают водой.

В полиции подчеркнули профессиональную реакцию сотрудников, однако отметили, что за подобные действия предусмотрено лишь административное наказание – штраф или арест до 15 суток.

Пострадавшая выразила надежду, что огласка поможет установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности.

Ранее в Севастополе задержали подозреваемого в серии нападений на женщин.

В Москве подозреваемый в надругательстве над девушкой признался еще в двух нападениях.

В Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство.