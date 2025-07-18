Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Стало известно о возобновлении боев и авиаударе Израиля в Сувейде
В сирийской провинции Сувейда, где вспыхнул конфликт друзов с бедуинскими племенами, возобновились бои, Израиль нанес авиаудар, сообщают сирийские СМИ.
В четверг Syria TV сообщил, что в провинции вновь начались бои между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями, передает РИА «Новости».
По данным SANA, Израиль нанес авиаудар по пригородам города Сувейды.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обвинил «незаконные вооруженные формирования» в нарушении перемирия, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль поддерживает друзов. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой. Сообщалось, что военные подразделения переходного правительства Сирии, которые вошли в город для его зачистки и, как заявил Дамаск, стабилизации ситуации, покидают Сувейду.