  • Новость часаЗвание Героя России присвоено командиру водрузивших знамя над Рейхстагом солдат
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    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 21:25 • Новости дня

    Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции подверг Израиль жесткой критике и пообещал не допустить раздела Сирии, выступая после заседания кабинета министров в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС. В своем обращении к нации Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. «Израиль является террористическим государством, не признающим право и принципы», – заявил Эрдоган в прямом эфире телеканала TRT Haber.

    Также он подчеркнул, что под предлогом ситуации с друзами Израиль за последние два дня перенес свои «преступные действия» на территорию Сирии. Эрдоган отметил, что агрессия Израиля сегодня стала основной проблемой для всего региона. По его словам, те, кто последует примеру Израиля, рано или поздно осознают, что допустили большой просчет.

    Президент Турции особо отметил, что его страна не позволяла дезинтеграции Сирии в прошлом и не допустит этого ни сегодня, ни в будущем. Эрдоган назвал защиту территориальной целостности и единства Сирии фундаментальной политикой Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска. Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде.

    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


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    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

    Комментарии (5)
    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

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    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

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    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

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    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

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    17 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде после нескольких дней ожесточенных столкновений, сообщает Bloomberg.

    Ситуация в южной провинции Сувейда стабилизировалась после объявления перемирия между вооруженными группами и правительственными силами, пишет Bloomberg. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что достиг соглашения с друзскими формированиями о выводе армии из города и передаче охраны порядка местным структурам.

    «Мы стояли перед двумя вариантами: открытая война с израильским образованием за счет друзов и дестабилизация Сирии и всего региона или предоставление друзским жителям возможности проявить мудрость и поставить национальные интересы на первое место», – отметил он.

    В последние дни столкновения между суннитскими бедуинами и друзами привели к гибели по меньшей мере 360 человек, в том числе 207 бойцов сирийских сил безопасности, отмечает организация. Израиль не комментировал перемирие, но ранее заявил о намерении продолжить удары по Сирии до вывода сирийских войск из Сувейды. В среду израильские войска атаковали военный штаб в Дамаске и усилили присутствие на границе, заявив о недопустимости превращения юга Сирии в плацдарм для террористов.

    Шараа также обвинил Израиль в попытке втянуть страну в хаос и отметил роль посредников из США, Турции и арабских стран в предотвращении эскалации. В то же время страны Персидского залива осудили удары Израиля как дестабилизирующий фактор для региона. Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о согласовании шагов для прекращения кризиса.

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    Напомним, в сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

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    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

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    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

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    17 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Ортодоксы вышли из правящей коалиции Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Последняя религиозная политическая партия в правящей коалиции Израиля ШАС решила покинуть правительство, ранее об этом объявили члены парламента из партий «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль», сообщили Times of Israel и Jerusalem Post.

    На днях Times of Israel сообщила, что представители «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» покинули правительство на фоне разногласий по военному призыву ультраортодоксальных евреев, передает РИА «Новости».

    В среду Jerusalem Post сообщила, что ШАС также объявила о выходе из правительства. Высший орган в партии ШАС принял соответствующее решение единогласно. Издание уточняет, что несмотря на выход из коалиции, партия ШАС не планирует присоединяться к оппозиции и не будет голосовать за вотум недоверия действующему кабинету министров.

    «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» образуют парламентский блок «Яхадут ха-Тора», который занимает семь мест в 120-местном парламенте. У сефардской ШАС 11 мандатов, после ухода «Яхадут ха-Тора» она оставалась единственной партией ортодоксов в коалиции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны служить в армии наравне с остальными гражданами. Ультраортодоксальные евреи, которые учились в иешивах, освобождались от воинской службы в Израиле на протяжении десятилетий.

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    16 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Сирия потребовала от ООН добиться ухода Израиля с территории

    Дамаск потребовал осудить действия Израиля и вывести войска из Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Дамаск настаивает на незамедлительном осуждении Совбезом ООН агрессивных действий Израиля и требует вывести израильские войска с территории республики, следует из письма постпреда Сирии при ООН Кусей ад-Дахака к председателю Совбеза.

    Сирийские власти направили письмо председателю Совета Безопасности ООН с требованием осудить действия Израиля, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что Дамаск требует от ООН и СБ безоговорочного осуждения израильской агрессии, которая угрожает территориальной целостности Сирии и нарушает резолюции СБ ООН 242, 338 и 497.

    В письме подчеркивается необходимость немедленно принять меры, чтобы остановить подобные действия Израиля и предотвратить их повторение. Также Сирия требует принудить израильские войска покинуть занятые территории.

    «Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает израильскую агрессию и не приемлет никаких оправданий со стороны властей еврейского государства», – указано в письме.

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    Власти Сирии заявили о своем законном праве сохранять единство страны и не намерены принимать попытки вмешательства во внутренние дела государства.

    Ранее Сирия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за ударов Израиля. Израильские военные ранее нанесли удар по южной части Сирии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности.

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    16 июля 2025, 14:26 • Новости дня
    Через границу в Сирию со стороны Голанских высот прорвались сотни людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотни человек прорвали пограничные заграждения между Голанскими высотами и Сирией, сообщило сирийское телевидение.

    По сообщению телеканала Sky News – Arabia, на сирийскую территорию перешли представители друзской общины. Они направляются в город Эс-Сувейда, чтобы поддержать своих соплеменников, передает ТАСС.

    Израильские власти отреагировали на массовое нарушение границы, усилив патрулирование в районе инцидента. По данным телеканала, для обеспечения безопасности вызваны дополнительные подразделения пограничников.

    Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними странами при сохранении контроля над Голанами.

    В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой серии ракетных атак со стороны Ирана.

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    17 июля 2025, 04:10 • Новости дня
    Парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поддержке ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию, компания понесла значительный репутационный ущерб в связи с появлением на Украине поддельной продукции.

    Украинские СМИ заявляли, что Zielinski & Rozen поддерживает ВСУ. Сообщалось, что парфюмерный бренд отправил военным свою продукцию. Публикации сопровождались фотографиями, передает РИА «Новости».

    Представитель компании заявил, что Zielinski & Rozen не осуществлял никаких поставок в ряды ВСУ, и подчеркнул, что на распространенных украинскими СМИ снимках изображена не оригинальная продукция бренда, а поддельная.

    «У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», – заявили в компании. Там подчеркнули, что «не имеют отношения к этой истории», которая «нанесла значительный и прискорбный ущерб».

    В Госдуме отправили запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить бизнес Zielinski & Rozen на предмет возможной причастности к финансированию ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло его заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

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    15 июля 2025, 09:08 • Новости дня
    Обвиненный в «работе» на Россию британец заявил о сотрудничестве с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в «связях с Россией» британец Говард Майкл Филлипс сообщил в суде, что работал в интересах израильской стороны, пишут британские СМИ.

    Филлипс заявил, что собирал личные данные об экс-главе Минобороны Британии Гранте Шэппсе, чтобы передать их якобы российским разведчикам. Цель якобы состояла в разоблачении предполагаемых российских агентов и улучшении отношения к Израилю в британской прессе, сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    Также он указал, что его действия были направлены на поддержку израильских властей после негативного освещения событий в Газе. «Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту информацию израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян», – заявил Филлипс в суде.

    Обвиняемый рассказал, что впервые связался с якобы российскими спецслужбами, отправив письмо в посольство России в марте 2024 года. Похожие письма были направлены в посольства Ирана и Китая с целью «привлечь внимание и разоблачить» иностранных агентов. Он отметил, что лично встречался с Грантом Шэппсом четыре раза и описал их отношения как знакомые.

    Ранее сообщалось, что под видом агентов российских спецслужб с Филлипсом контактировали британские полицейские под прикрытием. Обвинение считает, что подозреваемый намеревался таким образом заработать денег, однако Филлипс своей вины не признал.

    Напомним, Филлипсу предъявили обвинения по статье о сборе информации в интересах иностранного государства.

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    15 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Силы безопасности Сирии зачистили кварталы города Эс-Сувейда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийском городе Эс-Сувейда стартовала совместная операция МВД и Минобороны, направленная на защиту мирного населения и восстановление порядка.

    Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию по зачистке города Эс-Сувейда – административного центра одноимённой провинции, где проживает преимущественно друзское население, передает ТАСС.

    Как сообщил каналу Syria TV командир правительственных формирований бригадный генерал МВД Ахмед ад-Далати, спецподразделения МВД и Минобороны вошли в центральную часть города.

    По словам генерала, операция проводится для защиты мирных граждан и восстановления стабильности после недавних кровавых событий. Он подчеркнул, что целью действий является обеспечение безопасности населения в Эс-Сувейде.

    Шейхи друзской общины, чье заявление распространил телеканал, одобрили ввод правительственных сил. В совместном обращении они призвали бойцов отрядов самообороны прекратить сопротивление и сдать оружие властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и более 40 получили ранения. Израиль ведет агрессивную игру на руинах Сирии.

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    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

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