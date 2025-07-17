Роскомнадзор объяснил поправки о штрафах за передачу сим-карт

Tекст: Дарья Григоренко

В Роскомнадзоре заявили, что эти меры направлены на защиту граждан от телефонного мошенничества и других удаленных преступлений. В ведомстве назвали принятый документ логичным продолжением комплексной борьбы с современными посягательствами, передает РБК.

По данным Роскомнадзора, мошенники, часто находясь за рубежом, маскируют свои звонки под российские и используют чужие аккаунты для рассылки ложных сообщений и оформления кредитов на жертв. Для таких действий злоумышленники покупают у граждан сим-карты и данные от личных кабинетов на портале «Госуслуги» и в соцсетях.

Принятые поправки предусматривают ответственность за использование сим-боксов, виртуальных телефонных станций, а также чужих номеров и учетных записей для массового обмана. Как отметили в Роскомнадзоре, введенные нормы должны стать «двойным барьером» для подобных преступлений. Ожидается, что граждане будут избегать необдуманной передачи своих номеров или аккаунтов из боязни штрафа.

Напомним, в Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. За несоблюдение предлагается установить крупные административные штрафы – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц, до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. В Совфеде заявили, что россиян не будут штрафовать за передачу сим-карт родственникам.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что через российские номера настраивают людей, а особенно подростков, таким образом, чтобы они «взрывали трансформаторные станции, что-то подкладывали под поезда, сдавали координаты дронов, поэтому необходимо применять жесткие меры.