В Совфеде заявили, что россиян не будут штрафовать за передачу сим-карт родственникам

Tекст: Алексей Дегтярев

Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или сим-карты для звонка другому человеку в личных целях, сказал Шейкин ТАСС.

Также она не наступит при передаче номера близким родственникам – супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам.

По его словам, наказание возможно только при доказанном умысле и нарушении закона, если сим-карта или доступ к аккаунту были переданы третьим лицам для противоправных действий. Если владелец оказался жертвой обмана или давления со стороны мошенников, он ответственности не несет, поскольку в этом случае отсутствует вина.

Сенатор также добавил, что не будет считаться нарушением осознанная передача данных для входа к своему аккаунту человеку, которому доверяют, например, коллеге, члену семьи или помощнику для законного использования ресурса. Закон направлен против тех, кто умышленно использует анонимные сим-карты и доступ к сервисам в противоправных целях, а добросовестным пользователям опасаться нечего.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штраф до 200 тыс. рублей за передачу паролей и до 50 тыс. рублей за передачу абонентских номеров.