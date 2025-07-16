Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.11 комментариев
В Хабаровске стартовал полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться!»
В Хабаровске 16 июля стартовал третий полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!-2025», объединивший более 500 участников из 21 региона Сибири и Дальнего Востока.
Мероприятие проходит по поручению президента России и входит в нацпроект «Молодежь и дети». Организаторами стали Роспатриотцентр Росмолодежи, Движение Первых и Центр «Воин», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Церемония открытия прошла в Доме офицеров, где, как напомнили организаторы, в 1949 году состоялся суд над японским военным командованием. По итогам конкурсных испытаний сто лучших наставников выйдут в финал, где их идеи и практики по патриотическому воспитанию получат экспертную поддержку и смогут войти в федеральный банк проектов.
«В национальном проекте "Молодежь и дети" мы объединили меры поддержки для детей и молодых людей, а также отмечаем тех, кто работает с подрастающим поколением, выполняет важную миссию, направляя ребят на всех этапах их взросления и становления – наставников. В этом году на конкурс "Быть, а не казаться!" подано 70 тыс. заявок, а участниками третьего полуфинала стали свыше 500 человек из 21 региона. В финал конкурса выйдут 100 лучших участников. Их идеи и практики получат поддержку от экспертов для дальнейшей реализации и войдут в банк проектов по воспитанию», – заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В программе полуфинала предусмотрены круговые собеседования с экспертами, решение практических задач и образовательные тематические мероприятия по актуальным вопросам патриотического воспитания. Среди участников – наставники и педагоги из большинства субъектов Дальнего Востока и Сибири, а также Герои России, военнослужащие СВО и молодые патриоты.
Отдельное внимание уделяется номинации «СВОй наставник» для участников и ветеранов специальной военной операции, а также номинации «Заслуженный наставник» для педагогов и инструкторов с опытом работы более 20 лет или выдающимися достижениями. Как отметил эксперт конкурса Александр Урюпин, «такое наставничество способствует формированию более осознанного и ответственного отношения к службе и защите страны, помогает молодым людям правильно интерпретировать героизм и ценности, связанные с военной службой».