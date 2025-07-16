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    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    11 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    16 июля 2025, 21:23 • Новости дня

    В Хабаровске стартовал полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться!»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Хабаровске 16 июля стартовал третий полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!-2025», объединивший более 500 участников из 21 региона Сибири и Дальнего Востока.

    Мероприятие проходит по поручению президента России и входит в нацпроект «Молодежь и дети». Организаторами стали Роспатриотцентр Росмолодежи, Движение Первых и Центр «Воин», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Церемония открытия прошла в Доме офицеров, где, как напомнили организаторы, в 1949 году состоялся суд над японским военным командованием. По итогам конкурсных испытаний сто лучших наставников выйдут в финал, где их идеи и практики по патриотическому воспитанию получат экспертную поддержку и смогут войти в федеральный банк проектов.

    «В национальном проекте "Молодежь и дети" мы объединили меры поддержки для детей и молодых людей, а также отмечаем тех, кто работает с подрастающим поколением, выполняет важную миссию, направляя ребят на всех этапах их взросления и становления – наставников. В этом году на конкурс "Быть, а не казаться!" подано 70 тыс. заявок, а участниками третьего полуфинала стали свыше 500 человек из 21 региона. В финал конкурса выйдут 100 лучших участников. Их идеи и практики получат поддержку от экспертов для дальнейшей реализации и войдут в банк проектов по воспитанию», – заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

    В программе полуфинала предусмотрены круговые собеседования с экспертами, решение практических задач и образовательные тематические мероприятия по актуальным вопросам патриотического воспитания. Среди участников – наставники и педагоги из большинства субъектов Дальнего Востока и Сибири, а также Герои России, военнослужащие СВО и молодые патриоты.

    Отдельное внимание уделяется номинации «СВОй наставник» для участников и ветеранов специальной военной операции, а также номинации «Заслуженный наставник» для педагогов и инструкторов с опытом работы более 20 лет или выдающимися достижениями. Как отметил эксперт конкурса Александр Урюпин, «такое наставничество способствует формированию более осознанного и ответственного отношения к службе и защите страны, помогает молодым людям правильно интерпретировать героизм и ценности, связанные с военной службой».

    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    15 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Комментарии (75)
    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    15 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Второй город в России запретил электросамокаты

    В Елабуге запретили прокат электросамокатов

    Второй город в России запретил электросамокаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

    Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».

    По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

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    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

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    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    15 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (15)
    16 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на мероприятии в Пенсильвании, Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, забыл имена соратников и сообщил, что его умерший в 1985 году дядя преподавал американскому террористу Теодору Качинскому (Унабомберу).

    Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, во время выступления в Питтсбурге вызвал обеспокоенность, забывая имена своих соратников и рассказывая истории, не соответствующие действительности, сообщает The Independent.

    На мероприятии «Энергетика и инновации», организованном сенатором Дэйвом МакКормаком, Трамп перепутал присутствующих, не смог вспомнить, кто приехал с ним, и удивился, услышав, что другие остались в Вашингтоне работать над новым законопроектом.

    Особое внимание вызвал эпизод, когда Трамп рассказал, что его дядя, физик Джон Трамп, якобы преподавал будущему террористу Теодору (Тэду) Качинскому в Массачусетском технологическом институте (MIT).

    Президент сообщил: «Качинский был одним из его студентов. Знаете, кто такой Качинский? Между безумцем и гением – небольшая разница». Трамп далее заявил, что расспрашивал дядю о том, каким студентом был Качинский, и тот описал его как способного, но склонного к критике других.

    Однако, по данным издания,Качинский никогда не учился в MIT и не мог быть студентом Джона Трампа. К тому же, Джон Трамп умер в 1985 году, до того как Качинский стал широко известен как Унабомбер. Присутствовавшие отреагировали на этот рассказ сдержанно, а часть наблюдателей предположила, что Трамп спутал Качинского с кем-то другим.

    В ходе речи Трамп также затруднился с произношением фамилии своего давнего помощника Майкла Крациоса. Кроме того, он заявил, что сумел привлечь в экономику Соединенных Штатов 16 трлн долларов инвестиций, хотя реальный объем экономики страны составляет около 30 трлн долларов.

    На фоне того, как 80-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за сомнений в его возрастных и когнитивных способностях, именно Трамп теперь стал самым возрастным лидером в истории США – он будет почти 83-летним к концу своего возможного второго срока в 2029 году, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление отличным знанием английского языка у президента Либерии, возможно, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Трамп также ошибся в имени президента Шри-Ланки в официальном письме.

    Недавно он высказал мнение о необходимости заменить в США название «соккер» на привычный «футбол».

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    16 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрано 14 серийных лайнеров МС-21, а еще 9 находятся на разных стадиях производства, сообщили в Ростехе.

    Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 собраны в рамках серийного производства на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, передает РИА «Новости». В Ростех» уточнили, что еще девять машин сейчас на ранних стадиях строительства.

    Первый опытный экземпляр МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Вторая импортозамещенная модификация самолета проходит наземные испытания на Иркутском авиационном заводе и готовится к полетным тестам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что серийные экземпляры МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для лайнера МС-21. МС-21-300 выделяется более низким расходом топлива, повышенной надежностью и комфортабельностью по сравнению с Ту-154М.

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    16 июля 2025, 05:04 • Новости дня
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    @ Следственное управление на транспорте СК России/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8, который 14 июля не вышел на связь в назначенное время, обнаружен в районе Охотска.

    «Обнаружен в 130 км от Охотска, по экипажу информации нет», – сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

    В авиакомпании «Дальнереченск авиа» уточнили, что вертолет обнаружен, но сесть в  местности невозможно, по экипажу данных нет.

    Позднее в оперативных службах агентству уточнили, что вертолет разрушен, вероятность обнаружить экипаж живым небольшая.

    «Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

    По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

    Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

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    16 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт, желая прекращения гибели людей, сообщает The New York Post.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что решение ужесточить подход к России по вопросу Украины было частично обусловлено мнением его супруги, передает New York Post.

    По его словам, Мелания Трамп неоднократно указывала ему на то, что российский лидер регулярно «дает пустые обещания» во время обсуждения мирных инициатив.

    Дональд Трамп отметил: «Она очень умна. Она очень нейтральна. Она как я: хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

    Трамп подчеркнул, что его собственная позиция совпадает с мнением супруги.

    В Киеве жители города выразили восхищение позицией Мелании Трамп, отмечая ее славянское происхождение и желание прекратить войну. «Она против войны. И она не хочет, чтобы славяне умирали. И она хочет помочь как-то», – заявил местный житель Сергей Тарута. Его поддержала Юлия Шевченко, отметив, что Мелания, несмотря на годы за границей, «может делать выводы о россиянах».

    В соцсетях украинцы распространили мемы и публикации, в которых Мелания изображается героем и влиятельной фигурой. Также ее называют «Агентом Мелания Трампенко» и изображают с украинской символикой на одежде.

    Ранее Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США в вопросе военной поддержки Киева.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских стран.

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    15 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

    О том, что украинская сторона не смогла понять, что именно имел в виду Дональд Трамп, говоря о передаче 17 систем Patriot, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы точно не знаем... 17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно».

    Скибицкий пояснил, что Германия ранее согласилась передать Киеву две системы Patriot, а Нидерланды – одну. Таким образом, по оценкам украинской стороны, можно было бы получить 18 пусковых установок для трех систем, что близко к 17, но не совпадает с заявлением Трампа.

    После высказываний президента США министерство обороны США не смогло внести ясность в ситуацию и уточнить детали возможных поставок, отмечает источник. Украина ожидает дополнительных разъяснений от американской стороны по количеству и характеристикам упомянутых комплексов.

    В ходе беседы Скибицкий также подтвердил, что Трамп и Зеленский в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности не было достигнуто. Скибицкий признал, что даже при возможных поставках Украина не сможет полноценно применять Tomahawk из-за отсутствия необходимых средств для использования этих ракет.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.


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    16 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, назвав диалог единственным выходом из украинского кризиса.

    Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией, передает Anadolu.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции заявил: «Китай выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Торговые войны не приносят победителей, а давление и угрозы бесперспективны». Он подчеркнул, что единственным путем выхода из украинского кризиса являются диалог и переговоры.

    Ранее по итогам встречи с Дональдом Трампом Марк Рютте сообщил, что президент США пригрозил ввести вторичные санкции против Индии, Китая и Бразилии, если они продолжат торговлю с Россией. Также Рютте заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки оружия Киеву, включая ракеты и боеприпасы за счет финансирования со стороны Европы.

    Китайский дипломат добавил, что Пекин призывает стороны создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя высказывания кандидата Трампа в послы США при ООН Майка Уолтца о противодействии влиянию Китая, Линь назвал их проявлением «идеологической предвзятости и менталитета холодной войны», подчеркнув, что Китай «решительно отвергает» такую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.

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    16 июля 2025, 10:25 • Новости дня
    Против сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга завели дело

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранительные органы в Екатеринбурге открыли уголовное дело против сына руководителя азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински по факту применения насилия к полицейскому, сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

    Палата получила официальное уведомление от следственных органов, сказал Путинцев ТАСС.

    Шыхлински, который также является адвокатом, задержан по подозрению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

    Ранее в Екатеринбурге под стражу были заключены Аяз, Акиф и Мазахир Сафаровы, а также арестованы Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев. Следственный комитет задержал в общей сложности шестерых граждан России, фигурантов дела. По предварительным данным, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июля.

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    16 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Ректор МГУ спрогнозировал новую проблему с дипломами выпускников вузов

    Садовничий предупредил о риске ограничения трудоустройства из-за дипломов

    Ректор МГУ спрогнозировал новую проблему с дипломами выпускников вузов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил обеспокоенность тем, что избыточная детализация дипломов может сузить профессиональные перспективы выпускников.

    Ограничения, связанные с детализацией дипломов, могут негативно повлиять на возможности трудоустройства выпускников, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании Совета российского Союза ректоров, передает ТАСС. Садовничий пояснил: «Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности».

    Он подчеркнул необходимость дополнительного обсуждения данной инициативы внутри научно-образовательного сообщества.

    В Министерстве науки и высшего образования подготовили законопроект, который предусматривает установление связи между уровнем образования, квалификацией выпускника и перечнем разрешенных видов профессиональной деятельности.

    По словам Садовничего, в нынешней редакции также вводятся ограничения, способные сократить число вузов, обучающих по магистерским и аспирантским программам.

    Ректор МГУ предложил закрепить законодательные гарантии для университетов всех регионов по реализации программ магистратуры и аспирантуры, а также приравнять квалификацию специалистов с высшим образованием сроком не менее пяти лет к квалификации магистра по международной шкале.

    Законопроект планируется вынести на общественное обсуждение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, что внедрение реформированной системы высшего образования охватит все российские университеты, а старт намечен на 2027-2028 учебный год.

    В 2027 году все российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, при этом расширенный набор студентов станет первым этапом реформы.

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    16 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать оружие США для Украины

    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на финансирование и поддержку местной промышленности, сообщает Politico.

    Франция выступила против инициативы Вашингтона, а президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, и призвал другие страны Европы последовать примеру Франции. По информации Politico, Париж рассчитывает на увеличение роли местных производителей, передает РИА «Новости».

    Италия отказалась участвовать в проекте США из-за финансовых ограничений. Газета Stampa уточнила, что итальянские власти не последуют примеру Германии, которая готовится закупать у США системы Patriot для Украины.

    Чехия также не станет участвовать в замысле США. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на других формах поддержки, таких как инициатива по поставкам боеприпасов.

    Венгрия стала еще одной страной, отказавшейся от участия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен финансировать подобные поставки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины.

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