Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В Госдуме назвали национальный мессенджер новой цифровой реальностью России
Депутат Кирьянов назвал национальный мессенджер новой цифровой реальностью России
Появление российского национального мессенджера знаменует собой новый этап обеспечения цифровой безопасности граждан, заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале сообщил, что появление национального мессенджера стало новым этапом в развитии российского цифрового пространства.
По его словам, государство поддерживает создание современной и безопасной платформы, которая сможет объединить миллионы пользователей.
Кирьянов подчеркнул, что запуск отечественного мессенджера – это важная гарантия цифровой безопасности.
«Данные россиян больше не утекут в зарубежные сервера, а мошенники столкнутся с куда более серьезными защитными барьерами. Все разработано в России, все данные хранятся в нашей стране – это и есть настоящий цифровой суверенитет», – заявил Кирьянов.
Депутат также отметил, что решение в пользу VK выглядит максимально логичным, так как компания зарекомендовала себя успешными цифровыми проектами.
Он добавил, что новый продукт MAX за короткое время стал заметным трендом, привлек внимание пользователей и вызвал широкий резонанс. По мнению Кирьянова, национальный мессенджер сможет объединить для России безопасность, удобство и цифровой суверенитет.
Ранее платформа Max была утверждена национальным мессенджером в России. MAX запустила тестирование новой функции каналов при участии известных медийных персон и ведущих российских изданий.
MAX внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения уровня безопасности.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России поддерживать развитие российского мессенджера.