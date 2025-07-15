В Госдуме назвали национальный мессенджер новой цифровой реальностью России

Депутат Кирьянов назвал национальный мессенджер новой цифровой реальностью России

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале сообщил, что появление национального мессенджера стало новым этапом в развитии российского цифрового пространства.

По его словам, государство поддерживает создание современной и безопасной платформы, которая сможет объединить миллионы пользователей.

Кирьянов подчеркнул, что запуск отечественного мессенджера – это важная гарантия цифровой безопасности.

«Данные россиян больше не утекут в зарубежные сервера, а мошенники столкнутся с куда более серьезными защитными барьерами. Все разработано в России, все данные хранятся в нашей стране – это и есть настоящий цифровой суверенитет», – заявил Кирьянов.

Депутат также отметил, что решение в пользу VK выглядит максимально логичным, так как компания зарекомендовала себя успешными цифровыми проектами.

Он добавил, что новый продукт MAX за короткое время стал заметным трендом, привлек внимание пользователей и вызвал широкий резонанс. По мнению Кирьянова, национальный мессенджер сможет объединить для России безопасность, удобство и цифровой суверенитет.

Ранее платформа Max была утверждена национальным мессенджером в России. MAX запустила тестирование новой функции каналов при участии известных медийных персон и ведущих российских изданий.

MAX внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения уровня безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России поддерживать развитие российского мессенджера.

