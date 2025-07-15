ВС уничтожили две немецкие пусковые установки ЗРК IRIS-T

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и складам боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 103 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 беспилотника, 618 ЗРК, 24 220 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 192 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось что ВС России поразили предприятие по производству боеприпасов для ВСУ.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.

ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине.