  • Новость часаВзрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа заплатит Америке за воюющую Украину
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    США возвращаются на военные учения в Грузию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 23:32 • Новости дня

    Аварийное отключение электричества произошло в Шебекинском округе

    Tекст: Ирма Каплан

    В Шебекинском муниципальном округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил глава муниципального образования Андрей Гриднев.

    «В округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области медицинская помощь понадобилась двухлетнему ребенку и мужчине.

    Днем ранее в Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.


    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    Комментарии (22)
    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

    Комментарии (6)
    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Платформа MAX начала тестирование каналов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа MAX запустила тестирование новой функции каналов при участии популярных медийных лиц и ведущих российских изданий.

    В тестировании принимают участие известные блогеры и звезды, такие как Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, а также издания «Коммерсантъ», РБК, ТАСС, Mash, «Спортс», Минцифры России и более 50 других авторов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Все каналы размещены на отдельной витрине и доступны для поиска в мессенджере.

    В ходе теста пользователи могут подписываться на каналы, отмечать публикации реакциями, настраивать уведомления, закреплять интересные каналы, а также объединять их в папки. В ближайшее время разработчики анонсировали появление счетчика просмотров, системы комментирования постов, создание отдельного чата для канала и расширенные визуальные настройки.

    MAX – российская цифровая платформа с мессенджером, поддерживающим чаты, аудио- и видеозвонки, пересылку больших файлов и переводы денег. В экосистему интегрированы бизнес-сервисы, мини-приложения и чат-боты, а сам сервис включен в реестр российского ПО и доступен на всех платформах.

    Ранее платформа MAX запустила неограниченные групповые видеозвонки.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп поделился подробностями своих бесед с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув их позитивный характер и обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Трамп сообщил, что часто разговаривает с Путиным, передает РИА «Новости». По словам президента США, его беседы с российским лидером всегда проходят в приятной атмосфере.

    «Я часто разговариваю с ним о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним всегда очень приятные», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В июне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Гутерриш напомнил Трампу о международном праве при попытках даровать Украине мир

    Tекст: Ирма Каплан

    Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции прокомментировал угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес России, подчеркнув важность мер по установлению перемирия на Украине при условии соблюдения международного права.

    «Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, в этот день Дональд Трамп пообещал ввести новые антироссийские санкции, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся по Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов.

    Комментарии (2)
    14 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области медицинская помощь понадобилась двухлетнему ребенку и мужчине.

    В селе Щигоревка в результате взрыва дрона ранен мальчик двух лет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, баротравму и ссадины на височно-теменной области. Его доставили в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    Кроме того, в Шебекинскую центральную районную больницу поступил мужчина, который пострадал во время атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино. Медики диагностировали у него баротравму и приняли решение отправить пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода для дополнительного обследования.

    Днем ранее в Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Утверждены обвинения против 23 украинских террористов в Курской области

    Генпрокуратура утвердила обвинения по 22 делам о терактах на Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В отношении 23 украинских военных, обвиняемых в террористической деятельности в Курской области, утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам.

    В Главной военной прокуратуре утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам в отношении 23 военнослужащих из девяти подразделений Вооруженных сил Украины, обвиняемых в террористической деятельности на территории Курской области, сообщает Генеральная прокуратура России.

    По данным следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года обвиняемые на бронетехнике, вооруженные автоматическим оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, незаконно проникли в Суджанский район Курской области. Их целью было блокирование и удержание под контролем 12 населенных пунктов.

    «Украинские боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали информацию о них, препятствовали деятельности органов власти и местного самоуправления, а также запугивали мирных граждан, запрещая им передвигаться и эвакуироваться», – говорится в сообщении ведомства.

    Террористическая деятельность была пресечена российскими военными, все обвиняемые задержаны и находятся под стражей.

    В ближайшее время уголовные дела передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Кубани к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Гражданского летчика осудили за перевод денежных средств ВСУ. Севастополец получил 17 лет колонии за передачу данных о военных объектах Киеву.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал расширение поддержки семей с детьми

    Глава Минтруда анонсировал новую выплату для семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Он отметил, что в 42 регионах меры поддержки многодетных семей предоставляются без учета нуждаемости, сообщает Telegram-канал правительства. В России сейчас насчитывается более 2,8 млн многодетных семей, где воспитываются 8,9 млн детей.

    Котяков рассказал, что материнский капитал был выдан 14,8 млн семей, а единое пособие получают родители почти 10 млн детей и 150 тыс. беременных женщин. Кроме того, с 1 января 2025 года стартует новый нацпроект «Кадры». Кадровый прогноз теперь впервые сформирован на пять лет, а с этого года он будет осуществляться на семь лет. Новый проект предусматривает создание современных профстандартов и синхронизацию подготовки кадров с запросами производственного сектора.

    Министр также сообщил о запуске новой ежегодной семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать с 2026 года. Такая выплата будет предоставляться работающим родителям, имеющим двоих и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума региона. Ожидается, что этим механизмом смогут воспользоваться более 4,2 млн семей и свыше 10 млн детей.

    С 1 сентября во всех регионах России масштабируется пилотный проект по индивидуальному сопровождению обучающихся при трудоустройстве.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Голикова анонсировала новые меры поддержки для будущих матерей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Материнские пособия для обучающихся женщин повысят почти в 18 раз, а статус Матери-героини приравняют по льготам к Герою Труда, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    По ее словам, с 1 сентября 2025 года беременные студентки, обучающиеся очно, смогут рассчитывать на увеличенное пособие по беременности и родам, сообщается на сайте Кремля. Теперь оно будет рассчитываться не от стипендии, а исходя из прожиточного минимума в регионе, что повысит выплаты примерно до 90 тыс. рублей.

    Также правительство одобрило и внесло в Госдуму проекты законов, снимающих ранее действовавшее ограничение по учету трудового стажа для многодетных матерей. Если раньше в стаж засчитывали полтора года за четырех детей, то теперь учитываться будет весь период вне зависимости от количества детей.

    Еще одна инициатива предусматривает приравнивание Матери-героини к Герою Труда по объему льгот. Теперь такие женщины ежемесячно будут получать 72 тыс. рублей или соответствующий пакет натуральных льгот по выбору. После выхода на пенсию дополнительная ежемесячная выплата составит 32 тыс. рублей.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин начал в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл совещание по вопросам здравоохранения и демографии, оно проходит в Кремле.

    В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

    В начале заседания Путин заявил: «Начнем с результатов проведения Года семьи». Совещание стало вторым мероприятием из серии, посвященной основным социальным вопросам, запланированной Кремлем.

    На прошлой неделе прошло совещание по вопросам образования, где также обсуждались ключевые темы, связанные с развитием социальной сферы страны.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пройдет совещание по социальным вопросам с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, а также глав Минздрава и Минтруда, где обсудят демографию и здравоохранение.

    Ранее Путин заявил, что эффективность системы здравоохранения необходимо оценивать прежде всего по мнению граждан.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль услышала в призывах Писториуса слова Геббельса

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус, который, является самым популярным немецким политиком, заявил, что немецкая армия готова убивать русских солдат в случае агрессии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, напомним, что нечто подобное уже звучало с германских трибун в 40-х годах XX века.

    «Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegstuchtig – «воинственными»… впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе (министра пропаганды фашистской Германии Йозефа) Геббельса», – написала она в Telegram-канале.

    Кнайсль добавила, что при просмотре заявлений немецкого офицера на видео, начало 1940-х годов ощущается острее.

    «Удар вглубь России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь еще и официально. Последние годы я постоянно повторяла: иллюзиям нет места», – отметила она.

    Напомним, Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных» и подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным после вышеозначенных слов министра обороны Германии Писториуса.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин отметил быстрый рост цифровизации медицины в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы цифровой трансформации в сфере здравоохранения.

    По его словам, «достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении, 900 млн документов медицинских можно уже получить в электронном виде», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 22:22 • Новости дня
    Эксперт назвал главные признаки фальшивых сайтов по продаже авиабилетов

    Эксперт Брагин рассказал о схемах мошенников при продаже авиабилетов

    Эксперт назвал главные признаки фальшивых сайтов по продаже авиабилетов
    @ Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для того, чтобы не нарваться на сайт мошенников при бронировании путешествия, лучше пользоваться проверенными агрегаторами и насторожиться, если оплату просят произвести не на сайте, а через сторонние ресурсы, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, комментируя появление в Сети фейковой страницы агрегатора авиабилетов.

    Специалисты обнаружили, что в Сети появилась фальшивая страница агрегатора авиабилетов. С помощью нее мошенники предлагают туристам перелеты в Геленджик по завышенной цене и похищают банковские данные. Отмечается, что фейковая форма работает как на фиктивную покупку, так и на возврат билетов.

    «В связи с активизацией мошенников, которые продают фейковые авиабилеты в Геленджик, рекомендуем путешественникам быть максимально внимательными, пользоваться проверенными сервисами бронирования с хорошей репутацией или сайтами авиакомпаний», – говорит Брагин.

    Кроме того, продолжает собеседник, необходимо убедиться, что на ресурс есть много отзывов в интернете, а на сайте агрегатора размещена ссылка на верифицированные (с галочкой) и активные соцсети с большим количеством подписчиков, отзывов. Сайт и соцсети таких сервисов связаны взаимными ссылками друг на друга. Также у таких сервисов должна быть служба клиентской поддержки, которая осуществляет круглосуточную связь с потребителем.

    «Полезно обращать внимание на написание сайта в адресной строке браузера: вероятнее всего страница фишинговая, если в адресе есть ошибки, лишние составные части или символы. Пользователя также должно насторожить отсутствие безопасного соединения по https и иконка открытого замка в адресной строке. О подозрительности сайта также говорит отсутствие контактной информации, наличие орфографических ошибок, устаревший дизайн или видоизмененные логотипы известных ресурсов», – объясняет эксперт.

    Он подчеркивает, что туриста должно насторожить, если сервис просит произвести оплату физическому лицу, либо сообщает, что оплата возможна только переводом или через онлайн-кошелек. Оплату нужно совершать только через официальный сайт агрегатора. Также подозрительно, если цены на сторонних сайтах существенно ниже, чем на сайтах авиакомпаний. Кроме того, не рекомендуется приобретать билеты в соцсетях, Telegram-ботах – почти со стопроцентной вероятностью это мошенники.

    «В целом необходимо соблюдать основные принципы кибербезопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать платежные данные по телефону. Общаться с сервисом необходимо только на его официальных площадках и по контактным данным, указанным на сайте», – заключил Брагин.

    Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала молодых людей за продажу поддельных пригласительных билетов на праздник выпускников «Алые паруса». Мошенники использовали персональные данные настоящих школьников для создания фальшивых документов.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил о постоянных консультациях с правительством по демографической повестке.

    «Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Министр труда Антон Котяков сообщил, что в России насчитывается 2,8 млн многодетных семей. По его словам, 2,1 млн из них уже внесены в специальный реестр, который продолжают наполнять.

    Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь на совещании объявила, что с 1 сентября 2025 года молодые женщины, обучающиеся по очной форме, будут получать пособие по беременности и родам в размере около 90 тыс. рублей.

    «Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тыс. рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тыс. рублей», – уточнила она.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Трампа
    Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны
    Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области
    Украина провела принудительную эвакуацию 14 сел Днепропетровской области
    Суд приговорил писателя Акунина заочно к 14 годам лишения свободы
    Названа дата открытия прямого авиасообщения между Москвой и Пхеньяном
    В энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Францию настигла политическая месть за предательство Минских соглашений

    От бывшей французской империи откололся еще один ее элемент. Принадлежащая Франции Новая Каледония получила государственную независимость, но с хитрой и двусмысленной формулировкой. Происходящее выглядит изощренной иронией в связи с тем, как Париж предательски отнесся к своим гарантиям по выполнению Минских соглашений на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации