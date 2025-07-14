Аварийное отключение электричества произошло в Шебекинском округе

Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

«У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.