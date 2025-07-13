Кимаковский сообщил о приближении ВС России к Димитрову в ДНР

Названы источники финансирования США военной помощи Украине

Tекст: Антон Антонов

Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.