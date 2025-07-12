Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару

Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

Tекст: Ирма Каплан

«Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.