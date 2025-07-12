Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.9 комментариев
Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.
Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».
В пятницу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.
Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.