Дунаевский назвал препятствие современной академической музыке стать классикой

Tекст: Ирма Каплан

По словам Дунаевского, академическая музыка имеет четкое разделение. С одной стороны, современная музыка, которая служит определенной аудитории, а с другой – классическая музыка.

«Как только появляются эксперименты в области современной музыки, зал оказывается пустым. Я не хочу углубляться в эту проблему, но это, безусловно, недоработка тех, кто занимается организацией таких мероприятий», – поделился он с ТАСС.

Композитор отметил, что в мире существуют фестивали современной музыки, но они собирают лишь ограниченное количество людей и ориентированы на узкий круг слушателей.

«Мне жаль, ведь в современной музыке наверняка есть произведения, которые могли бы войти в мировую историю, но они остаются незамеченными», – добавил он.

Дунаевский обратил внимание на то, классическая музыка востребована, а концертные залы переполнены. Среди самых исполняемых композиторов остается представитель XX века Альфред Шнитке.

«Я не вижу никого из современных композиторов, кто мог бы занять его место», – сказал Дунаевский.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, фестиваль классической музыки «Кантата» в 2025 году приобрел всероссийский масштаб, охватив 12 регионов, включая Москву, Петербург, Владивосток и Калининград. В каждом из них в День России прошел марафон «Кантата. Россия», а в самой западной точке страны – Калининграде – марафон открыл V юбилейный фестиваль.



