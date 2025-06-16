К фестивалю «Кантата» присоединились более 3 млн зрителей

Tекст: Дарья Григоренко

В концертах приняли участие более тысячи музыкантов, среди которых были Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Кристиан Кнапп, а также коллективы Большого и Мариинского театров. В рамках фестиваля состоялась мировая премьера кантаты «Россия» Алексея Чернакова, специально написанной к мероприятию.

«В этом году «Кантата» стала одним из лидеров фестивального движения в России. Безусловно, это общее достижение всех, кто был включен в работу: и организаторов, и музыкантов, и региона, который готовил фестиваль здесь, на месте. Каждый фестиваль – это вызов для организаторов и для артистов, но в то же время это вызов и для зрителя. Сегодня фестиваль центрируется на популярной классической музыке, а далее мы пойдем к более сложным форматам. И все это ради публики, которую необходимо взращивать и развивать», – поделился генеральный продюсер фестиваля «Кантата», гендиректор Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

«В 2026 году Калининградская область отметит свое 80-летие. Как известно, наш регион рожден Победой, и программа шестой «Кантаты» будет посвящена этой важной и знаменательной для нас дате. Я рад, что именно в нашем регионе рождаются такие достойные проекты, как «Кантата» – отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Фестиваль включал обширную образовательную и просветительскую программу совместно с Третьяковской галереей, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Кроме того, в Калининграде прошла выставка финалистов международного конкурса молодых художников «Картина мира».

Благотворительная составляющая «Кантаты» позволила собрать свыше 3 млн руб., которые направят на реставрацию братской могилы в п. Ильичево к 80-летию Победы. Закрытие фестиваля состоялось в замке Тапиау, а площадками стали объекты культурного наследия Калининградской области.