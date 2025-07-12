Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля
В этот день святые первоверховные апостолы Петр и Павел, по преданию, приняли в Риме мученическую смерть за христианскую веру. В этот день также завершается Петровский (Апостольский) пост.
Оба апостола – образцы христианского пути и покаяния, через которое смогли прийти к вере, став ее столпами.
Петр – рыбак, ставший краеугольным камнем Церкви, его основой. Павел, носивший прежде имя Савл, – гонитель христиан, ставший «апостолом язычников» за активную миссионерскую деятельность. Их жизнь показывает, что для Бога нет невозможного в изменении человеческого сердца.
Дeнь флaгa МВД Роccии отмечается сегодня. Дата утверждена 12 июля 2012 года указом президента № 983. Флаг МВД – это темно-синее прямоугольное полотнище с триколором в крыже. В правой половине полотнища – геральдический знак – эмблема органов внутренних дел и Министерства внутренних дел России.
День бортпроводника гражданской авиации отмечают сегодня в России и в мире. Предположительно, впервые на борт самолета стали брать специального человека для обеспечения сервиса в полете, в 1928 году в Германии. До этого сервисом на борту, помимо управления самолетом, заведовал второй пилот.
День фотографа 12 июля отмечают как дань уважения рожденному в этот день в 1854 году Джорджу Истмену, который основал компанию Kodak, сделавшую «фотографию доступную всем».
Также сегодня отмечается День бумажного пакета, который стал альтернативой пластику. В Австралии отмечают Дeнь aбopигeнoв, в США празднуют национальный Дeнь пиpoгa c пeкaнoм.
А именинники сегодня Пaвел, Пeтp, Нeoфит, Гpигopий, Парфений.