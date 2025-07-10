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ФСБ изъяла около 40 кг наркотиков у банды в Челябинске
ФСБ в Челябинской области ликвидировала лабораторию и изъяла 40 кг наркотиков
В Челябинской области задержаны пять участников преступной группы, у которых нашли около 40 кг синтетических наркотиков и оборудование для их производства.
Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали пятерых членов преступной группы, у которых изъяли около 40 кг синтетических наркотиков, а также химические реактивы и оборудование, сообщает ТАСС.
В пресс-службе УФСБ уточнили: «Сотрудники УФСБ в Челябинской области провели операции по пресечению противоправной деятельности организаторов и активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сетей межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств в особо крупных размерах».
Правоохранители выявили подпольную лабораторию, где производили и фасовали наркотики, а также нашли места их хранения. Сейчас ведутся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте и хранении наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.
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