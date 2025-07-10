ФСБ изъяла около 40 кг наркотиков у банды в Челябинске

ФСБ в Челябинской области ликвидировала лабораторию и изъяла 40 кг наркотиков

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали пятерых членов преступной группы, у которых изъяли около 40 кг синтетических наркотиков, а также химические реактивы и оборудование, сообщает ТАСС.

В пресс-службе УФСБ уточнили: «Сотрудники УФСБ в Челябинской области провели операции по пресечению противоправной деятельности организаторов и активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сетей межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств в особо крупных размерах».

Правоохранители выявили подпольную лабораторию, где производили и фасовали наркотики, а также нашли места их хранения. Сейчас ведутся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте и хранении наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Петербурге гражданина Эквадора за сбыт крупной партии кокаина.

ФСБ также задержала контрактника, который продавал наркотики в Волгоградской области.

Таможня России за полгода изъяла более 9 тонн наркотиков.